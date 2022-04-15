https://sputnik-georgia.ru/20220415/es-ne-zamenit-rossiyskuyu-neft-blizhayshie-pyat-let--novak-266014159.html
ЕС не заменит российскую нефть ближайшие пять лет – Новак
ЕС не заменит российскую нефть ближайшие пять лет – Новак
Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся, считает Новак 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T17:21+0400
2022-04-15T17:21+0400
2022-04-15T17:21+0400
цены на нефть
газ
россия
экономика
в мире
польша
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/15/249514614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad60ccb0b2aa1c1a60c20508c68f3f27.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, пишет РИА Новости.Также от поставок нефти из России к концу года намерена отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ."Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", – написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
польша
великобритания
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/15/249514614_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f98d5323f84a5ddcedba711baa4b8c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цены на нефть, газ, россия, экономика, в мире, польша, великобритания, сша
ЕС не заменит российскую нефть ближайшие пять лет – Новак
Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся, считает Новак
ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, пишет РИА Новости
.
Америка объявила эмбарго на импорт из России энергоносителей (за исключением урана). За ней Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.
Также от поставок нефти из России к концу года намерена отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ.
"Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", – написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".