https://sputnik-georgia.ru/20220415/es-ne-zamenit-rossiyskuyu-neft-blizhayshie-pyat-let--novak-266014159.html

ЕС не заменит российскую нефть ближайшие пять лет – Новак

ЕС не заменит российскую нефть ближайшие пять лет – Новак

Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся, считает Новак 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T17:21+0400

2022-04-15T17:21+0400

2022-04-15T17:21+0400

цены на нефть

газ

россия

экономика

в мире

польша

великобритания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/15/249514614_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad60ccb0b2aa1c1a60c20508c68f3f27.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, пишет РИА Новости.Также от поставок нефти из России к концу года намерена отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ."Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", – написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

польша

великобритания

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цены на нефть, газ, россия, экономика, в мире, польша, великобритания, сша