Грузинская группа Circus Mircus продолжает промо-тур "Евровидения - 2022"

Circus Mircus выступит в концертном пространстве La Riviera, где исполнит конкурсную песню "Lock Me In" 15.04.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Представитель Грузии на Международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" – группа Circus Mircus – выступит на preparty в рамках промо-тура.Вечеринка пройдет 15 и 16 апреля в Мадриде, где споют 30 представителей разных стран. Группа Circus Mircus выступит 16 апреля в концертном пространстве La Riviera, где исполнят свою конкурсную песню "Lock Me In".Ранее ребята также уже выступали на подобном мероприятии "Israel Calling" в Израиле, которое предназначено для того, чтобы собирать участников конкурса. Подобные мероприятия – отличная возможность показать себя в других странах до начала конкурса "Евровидение".Члены коллектива Circus Mircus активно готовятся к конкурсу и уже представили клип на песню Lock Me In. В главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики."Евровидение - 2022" пройдет в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме (Нидерланды). До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В конкурсе будет участвовать 40 стран.

