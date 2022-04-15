https://sputnik-georgia.ru/20220415/kaladze-podvel-itogi-proekta-tbilisi--mirovaya-stolitsa-knigi-266004915.html

Каладзе подвел итоги проекта "Тбилиси – мировая столица книги"

Каладзе подвел итоги проекта "Тбилиси – мировая столица книги"

Градоначальник пожелал успехов мексиканскому городу Гвадалахара, который через несколько дней получит статус мировой книжной столицы 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T12:32+0400

2022-04-15T12:32+0400

2022-04-15T12:32+0400

юнеско

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ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подвел итоги проекта "Тбилиси – мировая столица книги" на празднике в честь Дня грузинского языка.Завершающее мероприятие прошло в День грузинского языка в саду Деда Эна, где присутствовали официальные гости из ЮНЕСКО, Международной ассоциации издателей, Франкфуртской книжной ярмарки, Международной ассоциации библиотек, представители проекта "Всемирная столица книги", а также мэры городов, которые уже были или будут "Всемирной столицей книги".Каладзе поблагодарил как представителей ЮНЕСКО, так и ответственных за проведение проекта людей в Тбилиси. Мэр отметил, что выполнить проект было непросто, особенно в период пандемии. Каладзе подытожил проект и отметил, что деятельность "Тбилиси – мировая столица книги" была ориентирована на результат.Мэр столицы вспомнил и успех Грузии во время участия во Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года в качестве почетного гостя Грузии. По словам Каладзе, тогда грузинская классическая или современная письменность была известна во всем мире, грузинские издатели расширили свои деловые связи, а для авторов открылось больше возможностей."После этого успеха мы почувствовали своего рода обязанность сделать больше для развития отрасли и вернуть больше людей к книге, ведь все мы прекрасно понимаем, что будущее общества и страны держится только на образованных и грамотных людях. Доверие, заявленное ЮНЕСКО, было самым большим признанием нашей страны. Я счастлив и горжусь тем, что мы максимально оправдали их доверие и справились", – подчеркнул мэр.Каха Каладзе пожелал успехов мексиканскому городу Гвадалахара, который через несколько дней получит статус мировой книжной столицы.Тбилиси стал мировой столицей книги 23 апреля 2021 года. После получения статуса было проведено около сотни мероприятий, направленных на популяризацию писателей и переводчиков, стимулирование издательского дела, укрепление международных связей, интерес детей и подростков к книгам, доступ к книгам, связь грамотности с современными технологиями.

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