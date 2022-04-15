https://sputnik-georgia.ru/20220415/kogda-v-gruzii-potepleet--prognoz-sinoptikov-266007259.html

Когда в Грузии потеплеет – прогноз синоптиков

Когда в Грузии потеплеет – прогноз синоптиков

С 16 по 20 апреля на территории Грузии ожидается потепление 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Грузии с 16 апреля – теплая погода без осадков ожидается до 20 апреля, говорится в пресс-релизе Агентства окружающей среды.Температура воздуха в Западной Грузии 16 апреля прогреется до плюс 17-22 градусов, а 17-19 апреля поднимется до плюс 26-31 градуса.В Восточной Грузии температура воздуха прогреется до плюс 22-27 градусов тепла. 18-19 апреля в некоторых местах ожидается сильный ветер.В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха 16 апреля поднимется до плюс 17-19 градусов тепла, а 17-19 апреля – до плюс 25-27 градусов.

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погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия