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Купить лекарства, импортированные из Турции, можно в семи аптечных сетях Грузии
Купить лекарства, импортированные из Турции, можно в семи аптечных сетях Грузии
Список импортированных из Турции препаратов и фармучреждений-поставщиков постоянно расширяется, отмечают в Минздраве 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T13:06+0400
2022-04-15T13:06+0400
2022-04-15T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Купить медикаменты, импортированные из Турции, можно в семи крупных аптечных сетях Грузии, говорится в пресс-релизе Минздрава страны.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты 213 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.С целью роста темпа импорта медикаментов из Турции, по инициативе Минздрава Грузии Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности в упрощенном режиме регистрирует в стране лекарства. С помощью упрощенного правила Агентство уже зарегистрировало 213 препаратов. Фармкомпании могут намного проще ввозить в страну препараты из Турции.В Минздраве Грузии уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, а на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. Ознакомиться со списком медикаментов и адресами аптек можно по этой ссылке.
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грузия, новости, общество, турция, минздрав грузии
Купить лекарства, импортированные из Турции, можно в семи аптечных сетях Грузии
Список импортированных из Турции препаратов и фармучреждений-поставщиков постоянно расширяется, отмечают в Минздраве
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Купить медикаменты, импортированные из Турции, можно в семи крупных аптечных сетях Грузии, говорится в пресс-релизе Минздрава страны.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты 213 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.
Купить медикаменты из Турции можно в аптеках "Pharmadepot", "Aversi", "PSP", "Impex", GPC, "Deutsche Pharmacy" и "Pharm House". Как отмечают в Минздраве страны, список импортированных из Турции препаратов и фармучреждений-поставщиков постоянно расширяется.
С целью роста темпа импорта медикаментов из Турции, по инициативе Минздрава Грузии Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности в упрощенном режиме регистрирует в стране лекарства. С помощью упрощенного правила Агентство уже зарегистрировало 213 препаратов. Фармкомпании могут намного проще ввозить в страну препараты из Турции.
В Минздраве Грузии уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, а на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. Ознакомиться со списком медикаментов и адресами аптек можно по этой ссылке
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