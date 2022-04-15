https://sputnik-georgia.ru/20220415/kupit-lekarstva-importirovannye-iz-turtsii-mozhno-v-semi-aptechnykh-setyakh-gruzii-266005110.html

Купить лекарства, импортированные из Турции, можно в семи аптечных сетях Грузии

Купить лекарства, импортированные из Турции, можно в семи аптечных сетях Грузии

Список импортированных из Турции препаратов и фармучреждений-поставщиков постоянно расширяется, отмечают в Минздраве 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T13:06+0400

2022-04-15T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Купить медикаменты, импортированные из Турции, можно в семи крупных аптечных сетях Грузии, говорится в пресс-релизе Минздрава страны.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты 213 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.С целью роста темпа импорта медикаментов из Турции, по инициативе Минздрава Грузии Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности в упрощенном режиме регистрирует в стране лекарства. С помощью упрощенного правила Агентство уже зарегистрировало 213 препаратов. Фармкомпании могут намного проще ввозить в страну препараты из Турции.В Минздраве Грузии уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, а на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. Ознакомиться со списком медикаментов и адресами аптек можно по этой ссылке.

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