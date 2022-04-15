https://sputnik-georgia.ru/20220415/minkult-prevratit-dom-muzey-poeta-paolo-iashvili-v-tsentr-kultury-266007946.html

Дом-музей поэта Паоло Иашвили превратится в центр культуры

Дом-музей поэта Паоло Иашвили превратится в центр культуры

В этом году страна празднует 130-летие со дня рождения культового грузинского поэта 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T14:29+0400

2022-04-15T14:29+0400

2022-04-15T15:01+0400

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

сачхере

паоло иашвили

культура

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи обещает превратить родной дом грузинского поэта Паоло Иашвили в селе Аргвети Сачхерского района в центр культуры, заявила глава ведомства Тея Цулукиани.Цулукиани лично осмотрела Дом-музей и побеседовала с потомками поэта, с которыми обсудила задачи, стоящие перед музеем. Министр также провела встречи с губернатором региона Имерети Звиадом Шаламберидзе, мэром муниципалитета Сачхере Леваном Иванишвили и другими представителями мэрии.Кроме того, в музее состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса каллиграфии, организованного муниципалитетом Сачхере, в котором также приняла участие Тея Цулукиани."Паоло Иашвили в этом году исполняется 130 лет, и мы начинаем работать с местными властями и потомками Паоло Иашвили, чтобы именно в этот юбилейный год наполнить музей, отреставрированный с огромными усилиями муниципалитета, музейными экспонатами. Этот музей станет центром, который будет принимать грузинских писателей и не только", – сказала Цулукиани.Цулукиани также подчеркнула, что министерство культуры сделает все возможное, чтобы не только наполнить этот Дом-музей экспозициями, но и сделать так, чтобы творчество Паоло Иашвили и его большой вклад в развитие грузинской литературы были должным образом оценены.

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тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, сачхере, паоло иашвили, культура, грузия, новости