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"Мистическая Сванети": в Ушгули пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов
"Мистическая Сванети": в Ушгули пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов
Кинематографистов приглашают в один из самых красивых регионов Грузии 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T08:31+0400
2022-04-15T08:31+0400
2022-04-15T08:31+0400
ушгули
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культурная жизнь грузии
мариам хачвани
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кинофестиваль
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия, с 17 по 21 августа.На данный момент фестиваль принимает заявки кинематографистов для участия. Отправлять заявки нужно на электронную почту mestiaff@gmail.com или официальный сайт фестиваля.Международный фестиваль короткометражных фильмов, а также фильмов на тематику гор был создан в 2020 году режиссером и сценаристом Мариам Хачвани.Мариам родилась в селе Ушгули в 1986 году. Окончила Государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели в Тбилиси. Большой успех пришел к ней в 2012 году, когда ее сценарий "Деде" получил литературную премию "Гала". Вскоре фильм по этому сценарию завоевал популярность на международной киносцене.
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ушгули, культура, грузия, культурная жизнь грузии, мариам хачвани, сванети, кинофестиваль
"Мистическая Сванети": в Ушгули пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов
Кинематографистов приглашают в один из самых красивых регионов Грузии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия, с 17 по 21 августа.
"Путешествие в кино продолжается во впечатляющей, мистической среде Сванети, чья сказочная эстетика, гармония и в то же время божественная строгость всегда привлекали кинематографистов", – пишут организаторы.
На данный момент фестиваль принимает заявки кинематографистов для участия. Отправлять заявки нужно на электронную почту mestiaff@gmail.com или официальный сайт
фестиваля.
Международный фестиваль короткометражных фильмов, а также фильмов на тематику гор был создан в 2020 году режиссером и сценаристом Мариам Хачвани.
Мариам родилась в селе Ушгули в 1986 году. Окончила Государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели в Тбилиси. Большой успех пришел к ней в 2012 году, когда ее сценарий "Деде" получил литературную премию "Гала". Вскоре фильм по этому сценарию завоевал популярность на международной киносцене.