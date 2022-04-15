https://sputnik-georgia.ru/20220415/misticheskaya-svaneti-v-ushguli-proydet-mezhdunarodnyy-festival-korotkometrazhnykh-filmov-265918786.html

"Мистическая Сванети": в Ушгули пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов

"Мистическая Сванети": в Ушгули пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов

Кинематографистов приглашают в один из самых красивых регионов Грузии 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T08:31+0400

2022-04-15T08:31+0400

2022-04-15T08:31+0400

ушгули

культура

грузия

культурная жизнь грузии

мариам хачвани

сванети

кинофестиваль

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия, с 17 по 21 августа.На данный момент фестиваль принимает заявки кинематографистов для участия. Отправлять заявки нужно на электронную почту mestiaff@gmail.com или официальный сайт фестиваля.Международный фестиваль короткометражных фильмов, а также фильмов на тематику гор был создан в 2020 году режиссером и сценаристом Мариам Хачвани.Мариам родилась в селе Ушгули в 1986 году. Окончила Государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели в Тбилиси. Большой успех пришел к ней в 2012 году, когда ее сценарий "Деде" получил литературную премию "Гала". Вскоре фильм по этому сценарию завоевал популярность на международной киносцене.

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ушгули, культура, грузия, культурная жизнь грузии, мариам хачвани, сванети, кинофестиваль