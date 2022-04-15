https://sputnik-georgia.ru/20220415/natsbank-gruzii-preduprezhdaet-ne-vedites-na-moshennikov-266021477.html
Нацбанк Грузии предупреждает: не ведитесь на мошенников
Нацбанк Грузии предупреждает: не ведитесь на мошенников
Неизвестные по мобильным аппликациям связываются с теми, кто продает свои вещи через Интернет и предлагают отправить им товар по почте 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T21:25+0400
2022-04-15T21:25+0400
2022-04-15T21:40+0400
грузия
новости
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил жителей страны о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся продающие свои вещи через Интернет.По данным Нацбанка в последний период фиксируется множество случаев, когда неизвестные по мобильным аппликациям связываются с теми, кто продает свои вещи через Интернет и предлагают отправить им товар по почте или оплатить им товар путем перечисления.Эти лица отправляют ссылки на веб-страницы для заполнения личных данных или данных карты, и таким образом получают доступ к их счетам.Также Нацбанк призывает не вводить свои данные на веб-страницах, пересланных неизвестными лицами, и не проводить таким образом банковские операции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии предупреждает: не ведитесь на мошенников
21:25 15.04.2022 (обновлено: 21:40 15.04.2022)
Неизвестные по мобильным аппликациям связываются с теми, кто продает свои вещи через Интернет и предлагают отправить им товар по почте
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил жителей страны о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся продающие свои вещи через Интернет.
По данным Нацбанка в последний период фиксируется множество случаев, когда неизвестные по мобильным аппликациям связываются с теми, кто продает свои вещи через Интернет и предлагают отправить им товар по почте или оплатить им товар путем перечисления.
Эти лица отправляют ссылки на веб-страницы для заполнения личных данных или данных карты, и таким образом получают доступ к их счетам.
"Эта схема представляет собой распространенный вид интернет-мошенничества – фишинг. Нацбанк Грузии еще раз призывает граждан проявлять особую осторожность при предоставлении доступа своих персональных и финансовых данных, в том числе данных банковских карт", – говорится в сообщении.
Также Нацбанк призывает не вводить свои данные на веб-страницах, пересланных неизвестными лицами, и не проводить таким образом банковские операции.