https://sputnik-georgia.ru/20220415/natsbank-gruzii-preduprezhdaet-ne-vedites-na-moshennikov-266021477.html

Нацбанк Грузии предупреждает: не ведитесь на мошенников

Нацбанк Грузии предупреждает: не ведитесь на мошенников

Неизвестные по мобильным аппликациям связываются с теми, кто продает свои вещи через Интернет и предлагают отправить им товар по почте 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T21:25+0400

2022-04-15T21:25+0400

2022-04-15T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил жителей страны о новом виде мошенничества, жертвами которого становятся продающие свои вещи через Интернет.По данным Нацбанка в последний период фиксируется множество случаев, когда неизвестные по мобильным аппликациям связываются с теми, кто продает свои вещи через Интернет и предлагают отправить им товар по почте или оплатить им товар путем перечисления.Эти лица отправляют ссылки на веб-страницы для заполнения личных данных или данных карты, и таким образом получают доступ к их счетам.Также Нацбанк призывает не вводить свои данные на веб-страницах, пересланных неизвестными лицами, и не проводить таким образом банковские операции.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, национальный банк грузии