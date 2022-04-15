https://sputnik-georgia.ru/20220415/pesakh-ili-evreyskaya-paskha-2022-chto-nelzya-delat-traditsii-prazdnika-265996412.html

Песах или еврейская Пасха 2022: что нельзя делать, традиции праздника

Песах или еврейская Пасха 2022: что нельзя делать, традиции праздника

Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T09:52+0400

2022-04-15T09:52+0400

2022-04-15T09:52+0400

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Событие, которое считается началом истории еврейского народа, по иудейскому календарю ежегодно начинают праздновать 14 числа весеннего месяца нисан. В Израиле Песах празднуют семь дней, а за пределами страны – восемь.В григорианском летоисчислении дата праздника каждый год разная. В 2022 году Песах или еврейскую Пасху начнут праздновать 15 апреля с заходом солнца.О традициях еврейской Пасхи и о том, что нельзя делать в этот праздник, читайте в материале Sputnik ГрузияЕврейская ПасхаПесах праздник древний – иудеи отмечают его с XIII века до нашей эры, когда Моисей вывел из Египта еврейский народ.Как повествует Святое Писание, Бог, желая спасти евреев, отправил Моисея в Египет и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. Господь за то, что фараон не соглашался освободить рабов, наказал весь Египет десятью страшными карами, в том числе гибелью скота и урожая, египетской тьмой и ужасными болезни."Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". Всевышний в ночь на 14 нисана прошел мимо домов с отметинами. После этого Моисей смог увести евреев из Египта.С тех незапамятных времен евреи празднуют Песах как день избавления, спасения всех еврейских первенцев от смерти и Исхода из египетского рабства.Что нельзя делатьНа еврейскую Пасху нельзя есть хлеб, испеченный на дрожжевом тесте. Главная особенность праздника – заповедь есть в праздник пресный хлеб (мацу), согласно которой в этот период нельзя не только употреблять квасное (хамец), но и даже иметь его в своем доме, так как евреи, покидая Египет, запастись такой едой не успели.На праздничном ужине в первый вечер еврейской Пасхи нельзя выпивать больше четырех бокалов вина. По традиции также нельзя заполнять бокал вином полностью.Работать в первый и последний день еврейской Пасхи нельзя – остальные называют "праздничными буднями".Традиции праздникаЕврейские семьи в первый вечер Песаха после торжественного богослужения в синагоге собираются на ритуальную семейную трапезу (седер), традиции и символика которого напоминают об Исходе евреев из Египта.Во время седера по традиции произносят благословения, читают молитвы и поют псалмы, установленные правилами. Стол красиво сервируют свечами, серебром и лучшей посудой, а также подают шесть символичных блюд, три больших куска мацы и кошерное вино.За трапезой в определенной последовательности читают повествование об Исходе и едят символичные блюда: мацу, во исполнение заповеди Торы, хазерет (тертая зелень) и горькую зелень марор (салат-латук, хрен и базилик), символизирующие горечь рабства.По традиции зелень едят, обмакивая в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые еврейским народом в египетском рабстве, и море, которое они пересекли, покидая Египет.Также едят харосет – смесь из тертых фиников, яблок, орехов и вина. Цвет этого блюда напоминает глину, из которой иудеи делали кирпичи, находясь в рабстве.Все участники трапезы по традиции проходят пять обязательных этапов (мицвот): читают повествование, поют или читают хвалебные псалмы, едят мацу, едят марор и выпивают четыре бокала вина.Каждый бокал вина символизирует обещания, данные Всевышним народу Израиля: "И выведу вас…", "И избавлю вас…", "И спасу вас…", "И приму вас…"Пятый бокал наполняют для пророка Элияха (Илии) и по традиции оставляют на праздничном столе. Предание повествует, что пророк вернется на землю в канун праздника Песах перед вторым пришествием Христа.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , календарь религиозных праздников