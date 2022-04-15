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Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу - видео
Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу - видео
В Павлодаре из-за пожара в школе пятеро детей были доставлены в больницу. Смотрите в видео кадры с места ЧП 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T16:46+0400
2022-04-15T16:46+0400
2022-04-15T16:46+0400
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В пятницу утром в Павлодаре произошел пожар в трехэтажной средней школе № 1.Пожар начался на третьем этаже, в кабинете книгохранилища загорелись мебель и книги.До прибытия пожарного подразделения из здания школы эвакуировались 479 человек, из них 414 детей.Бригада скорой помощи с места пожара в больницу увезла пять девочек.Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания.
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Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу
Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу
2022-04-15T16:46+0400
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казахстан, мультимедиа, видео, видео, в мире, происшествия
Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу - видео
В Павлодаре из-за пожара в школе пятеро детей были доставлены в больницу. Смотрите в видео кадры с места ЧП
В пятницу утром в Павлодаре произошел пожар в трехэтажной средней школе № 1.
Пожар начался на третьем этаже, в кабинете книгохранилища загорелись мебель и книги.
До прибытия пожарного подразделения из здания школы эвакуировались 479 человек, из них 414 детей.
Бригада скорой помощи с места пожара в больницу увезла пять девочек.
Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания.