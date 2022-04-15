https://sputnik-georgia.ru/20220415/pozhar-v-pavlodarskoy-shkole-pyatero-detey-dostavleny-v-bolnitsu---video-266013871.html

Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу - видео

Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу - видео

В Павлодаре из-за пожара в школе пятеро детей были доставлены в больницу. Смотрите в видео кадры с места ЧП 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T16:46+0400

2022-04-15T16:46+0400

2022-04-15T16:46+0400

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В пятницу утром в Павлодаре произошел пожар в трехэтажной средней школе № 1.Пожар начался на третьем этаже, в кабинете книгохранилища загорелись мебель и книги.До прибытия пожарного подразделения из здания школы эвакуировались 479 человек, из них 414 детей.Бригада скорой помощи с места пожара в больницу увезла пять девочек.Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания.

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Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу Пожар в павлодарской школе: пятеро детей доставлены в больницу 2022-04-15T16:46+0400 true PT0M21S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, мультимедиа, видео, видео, в мире, происшествия