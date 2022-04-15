https://sputnik-georgia.ru/20220415/pravitelstvennye-dachi-vblizi-tbilisi-ushli-s-molotka-266013122.html

Правительственные дачи в пригороде Тбилиси ушли с молотка

Правительственные дачи в пригороде Тбилиси ушли с молотка

На продажу было выставлено 30 объектов недвижимости общей начальной приватизационной стоимостью 40,7 миллиона лари 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правительственные дачи в курортном поселке Цхнети в пригороде Тбилиси были проданы через электронный аукцион за 47 миллионов лари (около 15 млн долларов) в рамках проекта "100 инвестиционных предложений бизнесу", сообщает Национальное агентство госимущества Минэкономики Грузии.По информации Агентства, электронный аукцион был объявлен в два этапа.На продажу было выставлено 30 объектов недвижимости общей начальной приватизационной стоимостью 40,7 миллиона лари, говорится в сообщении.Проект министерства экономики и устойчивого развития "100 инвестиционных предложений бизнесу" предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственного имущества по упрощенным процедурам. Данное решение власти приняли для того, чтобы бизнес смог оперировать ими более эффективно.В перечень объектов входит недвижимое имущество, которое находится в собственности государства как в Тбилиси, так и в разных регионах страны. Среди них промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.Как отмечают в Агентстве, процесс приватизации государственного имущества максимально прозрачен и доступен каждому. Все заинтересованные лица имеют равные возможности участвовать в электронных аукционах без бюрократических процедур и в короткие сроки стать собственником государственного актива.Агентство активно проводит процесс ускоренной приватизации, и в дополнение к старым представит частному сектору и новые объекты.

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