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Премьер-министр Грузии поздравил евреев с праздником Песах
Премьер-министр Грузии поздравил евреев с праздником Песах
Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T11:46+0400
2022-04-15T11:46+0400
2022-04-15T11:51+0400
ираклий гарибашвили
религия
новости
грузия
песах
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравляет еврейский народ с праздником Песах, говорится в письме главы правительства.Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства.Глава правительства отметил, что дружба евреев и грузин, которая насчитывает тысячелетия, является очень ценной."С нашими согражданами я присоединяюсь к вашему торжественному настрою и желаю вам мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям", – отметил Гарибашвили.Песах праздник древний – иудеи отмечают его с XIII века до нашей эры, когда Моисей вывел из Египта еврейский народ.Как повествует Святое Писание, Бог, желая спасти евреев, отправил Моисея в Египет и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. Господь за то, что фараон не соглашался освободить рабов, наказал весь Египет десятью страшными карами, в том числе гибелью скота и урожая, египетской тьмой и ужасными болезни."Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". Всевышний в ночь на 14 нисана прошел мимо домов с отметинами. После этого Моисей смог увести евреев из Египта.С тех незапамятных времен евреи празднуют Песах как день избавления, спасения всех еврейских первенцев от смерти и Исхода из египетского рабства.
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ираклий гарибашвили, религия , новости, грузия, песах
Премьер-министр Грузии поздравил евреев с праздником Песах
11:46 15.04.2022 (обновлено: 11:51 15.04.2022)
Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравляет еврейский народ с праздником Песах, говорится в письме главы правительства.
Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства.
"Еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся в Израиль на свою историческую родину, весь еврейский народ сердечно поздравляем с великим праздником Песах. Этот библейский праздник физического и духовного освобождения, спасения Господом евреев от рабства является символичным и важным для всех тех, для кого свобода – это главная ценность", – заявил Гарибашвили.
Глава правительства отметил, что дружба евреев и грузин, которая насчитывает тысячелетия, является очень ценной.
"С нашими согражданами я присоединяюсь к вашему торжественному настрою и желаю вам мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям", – отметил Гарибашвили.
Песах праздник древний – иудеи отмечают его с XIII века до нашей эры, когда Моисей вывел из Египта еврейский народ.
Как повествует Святое Писание, Бог, желая спасти евреев, отправил Моисея в Египет и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. Господь за то, что фараон не соглашался освободить рабов, наказал весь Египет десятью страшными карами, в том числе гибелью скота и урожая, египетской тьмой и ужасными болезни.
"Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". Всевышний в ночь на 14 нисана прошел мимо домов с отметинами. После этого Моисей смог увести евреев из Египта.
С тех незапамятных времен евреи празднуют Песах как день избавления, спасения всех еврейских первенцев от смерти и Исхода из египетского рабства.