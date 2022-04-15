https://sputnik-georgia.ru/20220415/premer-ministr-gruzii-pozdravil-evreev-s-prazdnikom-pesakh-266001628.html

Премьер-министр Грузии поздравил евреев с праздником Песах

Премьер-министр Грузии поздравил евреев с праздником Песах

Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T11:46+0400

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ираклий гарибашвили

религия

новости

грузия

песах

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии поздравляет еврейский народ с праздником Песах, говорится в письме главы правительства.Песах или еврейская Пасха – один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства.Глава правительства отметил, что дружба евреев и грузин, которая насчитывает тысячелетия, является очень ценной."С нашими согражданами я присоединяюсь к вашему торжественному настрою и желаю вам мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям", – отметил Гарибашвили.Песах праздник древний – иудеи отмечают его с XIII века до нашей эры, когда Моисей вывел из Египта еврейский народ.Как повествует Святое Писание, Бог, желая спасти евреев, отправил Моисея в Египет и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. Господь за то, что фараон не соглашался освободить рабов, наказал весь Египет десятью страшными карами, в том числе гибелью скота и урожая, египетской тьмой и ужасными болезни."Песах" в переводе с иврита означает "пройти мимо". Всевышний в ночь на 14 нисана прошел мимо домов с отметинами. После этого Моисей смог увести евреев из Египта.С тех незапамятных времен евреи празднуют Песах как день избавления, спасения всех еврейских первенцев от смерти и Исхода из египетского рабства.

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ираклий гарибашвили, религия , новости, грузия, песах