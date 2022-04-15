https://sputnik-georgia.ru/20220415/prognozy-pogody-v-gruzii-stanut-bolee-tochnymi-265996283.html

Прогнозы погоды в Грузии станут более точными

Прогнозы погоды в Грузии станут более точными

В условиях изменения климата особое значение придается прогнозу погоды и ожидаемых стихийных бедствий, заявил министр 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T07:01+0400

2022-04-15T07:01+0400

2022-04-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Чтобы улучшить качества прогноза погоды в Грузии дополнительно установят до 300 метеорологических радаров до конца 2023 года, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия .Новые радары улучшат прогнозирование ожидаемых осадков и их интенсивности, а также стихийных бедствий почти всей Грузии.Как отметил Шамугия, в условиях изменения климата особое значение придается прогнозу погоды и ожидаемых стихийных бедствий."Мы уже добились значительного прогресса в этом направлении при поддержке государства и международных партнеров. Мы установили два метеорологических радара в западной и восточной Грузии", отметил министр.На сегодняшний день в Грузии всего два метеорадара. Первый установили в 2020 году в Западной Грузии – на территории, прилегающей к городу Кутаиси. Второй в прошлом году - курортного поселка Кикети в пригороде Тбилиси.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, прогноз погоды, синоптики