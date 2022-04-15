https://sputnik-georgia.ru/20220415/putevoditel-narodnykh-traditsiy-i-ritualov-podgotavlivaetsya-v-adzharii-265984399.html
В Аджарии создадут путеводитель народных традиций и ритуалов
В Аджарии создадут путеводитель народных традиций и ритуалов
Целью путеводителя будет передать и популяризовать традиции Аджарии, поскольку в них отражается уникальность этноса 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T07:32+0400
2022-04-15T07:32+0400
2022-04-15T09:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Агентство развития туристических продуктов департамента туризма и курортов автономии работает над путеводителем народных традиций и ритуалов Аджарии, говорится в пресс-релизе ведомства.Для создания путеводителя специалисты департамента проведут исследования.Как отметили в агентстве, этнографический быт Аджарии сохранил множество традиций и ритуалов, характерных грузинскому народу, его хозяйственной деятельности, духовной культуре и семейному быту.Целью путеводителя будет передать и популяризовать традиции Аджарии, поскольку в них отражается уникальность этноса. Народные традиции и ритуалы прошли трансформацию, однако некоторые из них до сих пор актуальны и играют важную роль в грузинском обществе.Путеводитель аджарских традиций будет готов к концу года и в него войдут только самые важные и интересные народные ритуалы, которые заинтересуют как работников сферы туризма, так и туристов.
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грузия, культура, туризм, аджария, новости
В Аджарии создадут путеводитель народных традиций и ритуалов
07:32 15.04.2022 (обновлено: 09:07 15.04.2022)
Целью путеводителя будет передать и популяризовать традиции Аджарии, поскольку в них отражается уникальность этноса
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Агентство развития туристических продуктов департамента туризма и курортов автономии работает над путеводителем народных традиций и ритуалов Аджарии, говорится в пресс-релизе ведомства.
Для создания путеводителя специалисты департамента проведут исследования.
"Аджария особенно интересна и привлекательна своей аутентичностью, теми нематериальными культурными ценностями и обычаями, которые особенно сохранились в высокогорной Аджарии", – отмечено в пресс-релизе.
Как отметили в агентстве, этнографический быт Аджарии сохранил множество традиций и ритуалов, характерных грузинскому народу, его хозяйственной деятельности, духовной культуре и семейному быту.
Целью путеводителя будет передать и популяризовать традиции Аджарии, поскольку в них отражается уникальность этноса. Народные традиции и ритуалы прошли трансформацию, однако некоторые из них до сих пор актуальны и играют важную роль в грузинском обществе.
Путеводитель аджарских традиций будет готов к концу года и в него войдут только самые важные и интересные народные ритуалы, которые заинтересуют как работников сферы туризма, так и туристов.