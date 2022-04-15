https://sputnik-georgia.ru/20220415/spetsialisty-ne-vyyavili-v-gruzii-podozritelnye-partii-shokoladnoy-produktsii-266016308.html

Специалисты не выявили в Грузии подозрительные партии шоколадной продукции

Специалисты не выявили в Грузии подозрительные партии шоколадной продукции

Отравление детей сальмонеллой, предположительно, было связано с фактом загрязнения бактерией шоколада "Киндер" 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T18:49+0400

2022-04-15T18:49+0400

2022-04-15T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Эксперты Национального агентства продовольствия не выявили подозрительные партии среди импортированной шоколадной продукции, сообщает пресс-служба агентства.Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля с помощью системы быстрой тревоги Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах.Помимо этого, инспекторы агентства провели неплановое инспектирование и надзор с импортерами данной продукции, однако не обнаружили ни одной подозрительной партии.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого Ferrero.

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шоколад, новости, грузия, общество