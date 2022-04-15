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Специалисты не выявили в Грузии подозрительные партии шоколадной продукции
Специалисты не выявили в Грузии подозрительные партии шоколадной продукции
Отравление детей сальмонеллой, предположительно, было связано с фактом загрязнения бактерией шоколада "Киндер" 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T18:49+0400
2022-04-15T18:49+0400
2022-04-15T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Эксперты Национального агентства продовольствия не выявили подозрительные партии среди импортированной шоколадной продукции, сообщает пресс-служба агентства.Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля с помощью системы быстрой тревоги Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах.Помимо этого, инспекторы агентства провели неплановое инспектирование и надзор с импортерами данной продукции, однако не обнаружили ни одной подозрительной партии.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого Ferrero.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоколад, новости, грузия, общество
Специалисты не выявили в Грузии подозрительные партии шоколадной продукции
Отравление детей сальмонеллой, предположительно, было связано с фактом загрязнения бактерией шоколада "Киндер"
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Эксперты Национального агентства продовольствия не выявили подозрительные партии среди импортированной шоколадной продукции, сообщает пресс-служба агентства.
Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля с помощью системы быстрой тревоги Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах.
Агентство продовольствия Грузии начало незамедлительные процедуры по выявлению и изъятию конкретных партий продукции. Компании-импортеры получили информацию о подозрительных партиях. Они были обязаны изъять из реализации шоколадную продукцию бренда Uovo Maxi, известную как "Киндер сюрприз".
Помимо этого, инспекторы агентства провели неплановое инспектирование и надзор с импортерами данной продукции, однако не обнаружили ни одной подозрительной партии.
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого Ferrero.