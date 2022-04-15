https://sputnik-georgia.ru/20220415/tgu-vydelit-zhile-studentam-iz-za-povyshennykh-tsen-na-semnye-kvartiry-266014571.html
ТГУ выделит жилье студентам из-за повышенных цен на съемные квартиры
ТГУ выделит жилье студентам из-за повышенных цен на съемные квартиры
Из-за повышенного спроса на квартиры в стране резко подскочили цены на покупку и аренду жилья 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T18:18+0400
2022-04-15T18:18+0400
2022-04-15T18:18+0400
тбилисский университет
грузия
новости
общество
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Руководство Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ТГУ) приняло решение выделить дополнительное жилье для студентов в студгородках на озере Лиси и Багеби, сообщает телекомпания "Рустави 2".Студенческий городок на склоне озера Лиси в Тбилиси, рассчитанный на 320 мест, принял первых студентов в 2017 году. Общежитие построено и оснащено в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов, где расположены квартиры гостиничного типа. Кампус Багеби рассчитан на три тысячи студентов и открылся он в 2018 году. Кампус соответствует высоким европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский университет, грузия, новости, общество, тбилиси
ТГУ выделит жилье студентам из-за повышенных цен на съемные квартиры
Из-за повышенного спроса на квартиры в стране резко подскочили цены на покупку и аренду жилья
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Руководство Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ТГУ) приняло решение выделить дополнительное жилье для студентов в студгородках на озере Лиси и Багеби, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В связи с повышенным спросом на квартиры, в Грузии резко подскочили цены на покупку и аренду жилья. Многие граждане Грузии в соцсетях жалуются на то, что хозяева квартир, которые они снимают, сильно повысили цену за аренду и им приходится подыскивать новое жилье.
Студенческий городок на склоне озера Лиси в Тбилиси, рассчитанный на 320 мест, принял первых студентов в 2017 году. Общежитие построено и оснащено в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов, где расположены квартиры гостиничного типа.
Кампус Багеби рассчитан на три тысячи студентов и открылся он в 2018 году. Кампус соответствует высоким европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки.