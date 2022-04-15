https://sputnik-georgia.ru/20220415/tgu-vydelit-zhile-studentam-iz-za-povyshennykh-tsen-na-semnye-kvartiry-266014571.html

ТГУ выделит жилье студентам из-за повышенных цен на съемные квартиры

ТГУ выделит жилье студентам из-за повышенных цен на съемные квартиры

Из-за повышенного спроса на квартиры в стране резко подскочили цены на покупку и аренду жилья 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T18:18+0400

2022-04-15T18:18+0400

2022-04-15T18:18+0400

тбилисский университет

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001710_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_fab81801a7fb7cf11292f6a9d79260c4.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Руководство Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ТГУ) приняло решение выделить дополнительное жилье для студентов в студгородках на озере Лиси и Багеби, сообщает телекомпания "Рустави 2".Студенческий городок на склоне озера Лиси в Тбилиси, рассчитанный на 320 мест, принял первых студентов в 2017 году. Общежитие построено и оснащено в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов, где расположены квартиры гостиничного типа. Кампус Багеби рассчитан на три тысячи студентов и открылся он в 2018 году. Кампус соответствует высоким европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилисский университет, грузия, новости, общество, тбилиси