https://sputnik-georgia.ru/20220415/twitter-podlozhil-ilonu-masku-yadovituyu-pilyulyu-266022941.html

Twitter подложил Илону Маску "ядовитую пилюлю"

Twitter подложил Илону Маску "ядовитую пилюлю"

Совет согласился с реализацией плана защиты после необязывающего предложения о приобретения социальной сети 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T23:31+0400

2022-04-15T23:31+0400

2022-04-15T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Совет директоров Twitter после предложения Илона Маска о покупке компании принял так называемую "ядовитую пилюлю" – план по ее защите от поглощения, следует из релиза компании.Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter. В четверг Комиссия по ценным бумагам США опубликовала заявление Илона Маска, в котором миллиардер выразил желание приобрести 100% акций Twitter по цене в 54,2 доллара за штуку. Согласно заявлению, общее количество акций Twitter составляет 800 641 166 штук. Таким образом, исходя из цены, предложенной Маском, компания оценивается в 43,4 миллиарда долларов. Миллиардер считает, что Twitter надо сделать непубличной компанией. Чуть позже Twitter заявил, что рассмотрит предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.О намерении приобрести соцсети также заявила американская частная инвестиционная компания Thoma Bravo.Газета The Post сообщила, что Thoma Bravo работает над возможным предложением о покупке Twitter.

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в мире, новости, илон маск, twitter, экономика