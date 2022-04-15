Twitter подложил Илону Маску "ядовитую пилюлю"
23:31 15.04.2022 (обновлено: 23:56 15.04.2022)
© AP Photo / John RaouxОснователь SpaceX Илон Маск шутит с журналистами, делая вид, что ищет ответ на вопрос по мобильному телефону во время пресс-конференции после испытательного полета ракеты Falcon 9 SpaceX (19 января 2020). Флорида
© AP Photo / John Raoux
Совет согласился с реализацией плана защиты после необязывающего предложения о приобретения социальной сети
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Совет директоров Twitter после предложения Илона Маска о покупке компании принял так называемую "ядовитую пилюлю" – план по ее защите от поглощения, следует из релиза компании.
"Twitter объявила сегодня о том, что ее совет директоров единогласно принял план защиты прав акционеров на ограниченный срок. Совет принял план защиты после добровольного, необязывающего предложения приобретения Twitter", – говорится в сообщении компании.
Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter.
"Ядовитой пилюлей" (poison pill) называют метод защиты от враждебного поглощения компании, при котором между ее акционерами распределяются специальные права, дающие им возможность в определенный момент приобрести акции компании на условиях, очень выгодных для себя и невыгодных для потенциального покупателя.
В четверг Комиссия по ценным бумагам США опубликовала заявление Илона Маска, в котором миллиардер выразил желание приобрести 100% акций Twitter по цене в 54,2 доллара за штуку. Согласно заявлению, общее количество акций Twitter составляет 800 641 166 штук. Таким образом, исходя из цены, предложенной Маском, компания оценивается в 43,4 миллиарда долларов. Миллиардер считает, что Twitter надо сделать непубличной компанией.
Чуть позже Twitter заявил, что рассмотрит предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.
О намерении приобрести соцсети также заявила американская частная инвестиционная компания Thoma Bravo.
Газета The Post сообщила, что Thoma Bravo работает над возможным предложением о покупке Twitter.