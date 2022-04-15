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В Грузии можно будет обжаловать изоляцию обвиняемого в спецмедучреждении
В Грузии можно будет обжаловать изоляцию обвиняемого в спецмедучреждении
Конституционный суд посчитал вышеуказанные изъятые нормы противоречащими статье о процессуальных правах Основного закона Грузии 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T20:53+0400
2022-04-15T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Конституционный суд Грузии признал неконституционным единоличное право судьи принимать окончательный вердикт о помещении обвиняемого в медучреждении в случае его невменяемости.Согласно вердикту Конституционного по иску "Лаша Дарсалия против парламента Грузии" из Уголовно-процессуального кодекса изъята норма позволяющая судье на основании ходатайства адвоката или прокурора принимать решение без устного слушания о помещении в изоляцию в медучреждении обвиняемого, если он был невменяемым во время совершения преступления или стал невменяемым после совершения преступления.Также из УПК изъята норма не позволяющая обжаловать это решение судьи.Конституционный суд посчитал вышеуказанные изъятые нормы противоречащими статье о процессуальных правах Основного закона Грузии, в частности той части статьи, которая гарантирует право человека обращаться в суд за защитой своих прав и право на справедливое и своевременное рассмотрение дела.Согласно решению суда, рассмотрение вопроса без устных слушаний и отсутствие механизма обжалования исключают проверку ошибочности, а также законности и обоснованности решения, принятого судьей, соответственно, нарушают право на справедливое рассмотрение дела.
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грузия, новости, политика, конституционный суд грузии
В Грузии можно будет обжаловать изоляцию обвиняемого в спецмедучреждении
20:53 15.04.2022 (обновлено: 21:13 15.04.2022)
Конституционный суд посчитал вышеуказанные изъятые нормы противоречащими статье о процессуальных правах Основного закона Грузии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Конституционный суд Грузии признал неконституционным единоличное право судьи принимать окончательный вердикт о помещении обвиняемого в медучреждении в случае его невменяемости.
Согласно вердикту Конституционного по иску "Лаша Дарсалия против парламента Грузии" из Уголовно-процессуального кодекса изъята норма позволяющая судье на основании ходатайства адвоката или прокурора принимать решение без устного слушания о помещении в изоляцию в медучреждении обвиняемого, если он был невменяемым во время совершения преступления или стал невменяемым после совершения преступления.
Также из УПК изъята норма не позволяющая обжаловать это решение судьи.
Конституционный суд посчитал
вышеуказанные изъятые нормы противоречащими статье о процессуальных правах Основного закона Грузии, в частности той части статьи, которая гарантирует право человека обращаться в суд за защитой своих прав и право на справедливое и своевременное рассмотрение дела.
Согласно решению суда, рассмотрение вопроса без устных слушаний и отсутствие механизма обжалования исключают проверку ошибочности, а также законности и обоснованности решения, принятого судьей, соответственно, нарушают право на справедливое рассмотрение дела.