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В Грузии создали новый шрифт "Сазедао" – ФОТО
В Грузии создали новый шрифт "Сазедао" – ФОТО
Новый шрифт будет содействовать в популяризации многовековой традиции оформления грузинских рукописей 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T17:59+0400
2022-04-15T17:59+0400
2022-04-15T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузии создали новый шрифт письма "Сазедао" в честь Дня грузинского языка, который отмечался в стране накануне.Его в сотрудничестве с Национальным архивом Грузии и компанией "Джепра" разработал каллиграф Давид Маисурадзе на основе грузинской письменности "Мхедрули".Шрифт, который был представлен в выставочном павильоне Национального архива, основан на графемах, или прописных буквах, использовавшихся в рукописях XIV и XVIII веков.Отмечается, что шрифт окажет большую помощь дизайнерам текста в реализации новых идей, а также будет содействовать в популяризации многовековой традиции оформления грузинских рукописей.Увидеть шрифт и даже скачать его можно здесь.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
письменность, грузия, новости, общество, национальный архив грузии
В Грузии создали новый шрифт "Сазедао" – ФОТО
Новый шрифт будет содействовать в популяризации многовековой традиции оформления грузинских рукописей
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузии создали новый шрифт письма "Сазедао" в честь Дня грузинского языка, который отмечался в стране накануне.
Его в сотрудничестве с Национальным архивом Грузии и компанией "Джепра" разработал каллиграф Давид Маисурадзе на основе грузинской письменности "Мхедрули".
Шрифт, который был представлен в выставочном павильоне Национального архива, основан на графемах, или прописных буквах, использовавшихся в рукописях XIV и XVIII веков.
Отмечается, что шрифт окажет большую помощь дизайнерам текста в реализации новых идей, а также будет содействовать в популяризации многовековой традиции оформления грузинских рукописей.
Увидеть шрифт и даже скачать его можно здесь
.