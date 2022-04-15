https://sputnik-georgia.ru/20220415/v-gruzii-sozdali-novyy-shrift-sazedao--foto-266013592.html

В Грузии создали новый шрифт "Сазедао" – ФОТО

В Грузии создали новый шрифт "Сазедао" – ФОТО

Новый шрифт будет содействовать в популяризации многовековой традиции оформления грузинских рукописей 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T17:59+0400

2022-04-15T17:59+0400

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национальный архив грузии

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузии создали новый шрифт письма "Сазедао" в честь Дня грузинского языка, который отмечался в стране накануне.Его в сотрудничестве с Национальным архивом Грузии и компанией "Джепра" разработал каллиграф Давид Маисурадзе на основе грузинской письменности "Мхедрули".Шрифт, который был представлен в выставочном павильоне Национального архива, основан на графемах, или прописных буквах, использовавшихся в рукописях XIV и XVIII веков.Отмечается, что шрифт окажет большую помощь дизайнерам текста в реализации новых идей, а также будет содействовать в популяризации многовековой традиции оформления грузинских рукописей.Увидеть шрифт и даже скачать его можно здесь.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

письменность, грузия, новости, общество, национальный архив грузии