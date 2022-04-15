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В Грузии выступит диджей Борис Брейча
В Грузии выступит диджей Борис Брейча
Немец Борис Брейча числится среди наиболее востребованных диджеев мира 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T15:44+0400
2022-04-15T15:44+0400
2022-04-15T16:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Известный немецкий диджей, один из самых значимых немецких артистов современной техно-сцены, Борис Брейча (Boris Brejcha) выступит в тбилисском клубе Warehouse 27 мая, говорится в сообщении организаторов.В этот вечер выступит и одна из участниц лейбла Бориса Брейча "Fckng Serious" Ann Clue. Девушка уже выступала на крупнейших фестивалях за последние три года в 35 странах мира, среди которых Awakenings, EDC Las Vegas, Exit Festival, Time WARP, Sonus и OFF Sonar.Немец Борис Брейча числится среди наиболее востребованных диджеев в мире. Его характерный стиль "High-Tech Minimal" и уникальность запоминается всем слушателям.Его оригинальность подчеркивает и созданная в стиле Венецианского карнавала маска джокера, которую артист постоянно использует во время живых выступлений.На сегодняшний день у Бориса Брейча десять студийных альбомов.
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культура, новости, грузия, тбилиси, шоу-бизнес
В Грузии выступит диджей Борис Брейча
15:44 15.04.2022 (обновлено: 16:02 15.04.2022)
Немец Борис Брейча числится среди наиболее востребованных диджеев мира
ТБИЛИСИ, 15 апр— Sputnik. Известный немецкий диджей, один из самых значимых немецких артистов современной техно-сцены, Борис Брейча (Boris Brejcha) выступит в тбилисском клубе Warehouse 27 мая, говорится в сообщении организаторов.
В этот вечер выступит и одна из участниц лейбла Бориса Брейча "Fckng Serious" Ann Clue. Девушка уже выступала на крупнейших фестивалях за последние три года в 35 странах мира, среди которых Awakenings, EDC Las Vegas, Exit Festival, Time WARP, Sonus и OFF Sonar.
Немец Борис Брейча числится среди наиболее востребованных диджеев в мире. Его характерный стиль "High-Tech Minimal" и уникальность запоминается всем слушателям.
Его оригинальность подчеркивает и созданная в стиле Венецианского карнавала маска джокера, которую артист постоянно использует во время живых выступлений.
На сегодняшний день у Бориса Брейча десять студийных альбомов.