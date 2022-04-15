https://sputnik-georgia.ru/20220415/v-gruziyu-edut-unikalnye-raboty-tamar-de-lete-vachnadze-sozdavavshey-eskizy-christian-dior-265959948.html

В Грузию едут уникальные работы Тамар де Лете-Вачнадзе, создававшей эскизы Christian Dior

В Грузию едут уникальные работы Тамар де Лете-Вачнадзе, создававшей эскизы Christian Dior

Об этой художнице в Грузии мало что известно, но вскоре о грузинке, сотрудничавшей с Christian Dior, заговорят многие 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T08:02+0400

2022-04-15T08:02+0400

2022-04-15T08:47+0400

дворец искусств

культура

грузия

новости

георгий каландия

ноэ жордания

тея цулукиани

париж

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузию доставят ценные работы художницы Тамар де Лете-Вачнадзе, которая создавала эскизы для французской компании Christian Dior, заявляют в тбилисском Дворце искусств.Историю об этом рассказал директор музея Георгий Каландия. По его словам, сегодня мало кто поверит, что у грузин была художница Тамар де Лете-Вачнадзе, которая создавала эскизы для знаменитого брэнда, созданного дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды, в 1946 году."Невестка Ноэ Жордания, художественный руководитель театра Сан-Паулу, особенный член парижской творческой элиты, но неизвестная по сей день на родине, в любимой Грузии, и незаслуженно забытая", – пишет Каландия.Однако и теперь в Грузии смогут узнать и познакомиться поближе с творчеством Лете-Вачнадзе.Директор отметил, что драгоценное наследие Тамар де Лете уже в пути. В Грузию возвращаются не только эскизы, созданные для Кристиана Диора, но и более 300 рисунков, 30 картин, более 100 уникальных фотографий XIX века, картины XVIII века, рукописи, созданные для театров Парижа и Сан-Паулу.Каландия подчеркнул и тот факт, что коллекция возвращается в Грузию личными усилиями и поддержкой Теи Цулукиани, и при финансовой поддержке министерства культуры. Благодаря помощи министерства удалось договориться с наследниками, чтобы доставить уникальное сокровище во Дворец искусств, пишет глава музея.В это дело неоценим вклад и грузинского дипломата Гочи Джавахишвили, который несколько лет назад нашел это "драгоценное сокровище" в семье грузинского эмигранта на берегу Атлантического океана.

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дворец искусств, культура, грузия, новости, георгий каландия, ноэ жордания, тея цулукиани, париж