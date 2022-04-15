https://sputnik-georgia.ru/20220415/v-rossii-sozdadut-bazu-obraztsov-zhiznenno-vazhnykh-lekarstv--266006793.html

В России создадут базу образцов жизненно важных лекарств

В России создадут базу образцов жизненно важных лекарств

Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T14:14+0400

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2022-04-15T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Свою базу образцов жизненно важных лекарств создадут в России – так фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку на их разработку, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение кабмина страны.Сообщается, что эталонные образцы нужны для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промпроизводства. Создание их базы будет содействовать преодолению зависимости РФ от импорта стандартных образцов фармпродукции и ведению контроля качества ЖНВЛП на всех этапах обращения."Благодаря господдержке в этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на эти цели будет выделено 300 миллионов рублей. Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций", – отметили в кабмине.

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