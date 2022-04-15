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Военные из Грузии отправились на "Игры непобежденных"

Военные из Грузии отправились на "Игры непобежденных"

Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T15:05+0400

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министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Группа из 20 грузинских военных отправилась в Нидерланды, где с 16 по 22 апреля пройдут соревнования "Игры непобежденных" (Invictus Games), говорится в сообщении министерства обороны Грузии.В Гаагу также отправится и министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, который будет присутствовать на церемонии открытия "Игр непобежденных" и болеть за команду грузинских параспортсменов.Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.Грузинские военные участвовали в соревнованиях четыре раза и смогли достичь больших успехов. В 2014 году в Лондоне вице-полковник Малхаз Шекелашвили завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука.В 2016 году в Орландо (США) младший сержант Георгий Бочоришвили завоевал серебряную медаль в личном зачете (бег), а команда по волейболу сидя вышла на третье место. В 2017 и 2018 году в Канаде и в Австралии команда по волейболу сидя получила золотые медали.

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