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Военные из Грузии отправились на "Игры непобежденных"
Военные из Грузии отправились на "Игры непобежденных"
Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T15:05+0400
2022-04-15T15:05+0400
2022-04-15T15:05+0400
министерство обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Группа из 20 грузинских военных отправилась в Нидерланды, где с 16 по 22 апреля пройдут соревнования "Игры непобежденных" (Invictus Games), говорится в сообщении министерства обороны Грузии.В Гаагу также отправится и министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, который будет присутствовать на церемонии открытия "Игр непобежденных" и болеть за команду грузинских параспортсменов.Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.Грузинские военные участвовали в соревнованиях четыре раза и смогли достичь больших успехов. В 2014 году в Лондоне вице-полковник Малхаз Шекелашвили завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука.В 2016 году в Орландо (США) младший сержант Георгий Бочоришвили завоевал серебряную медаль в личном зачете (бег), а команда по волейболу сидя вышла на третье место. В 2017 и 2018 году в Канаде и в Австралии команда по волейболу сидя получила золотые медали.
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министерство обороны грузии, грузия, новости, нидерланды
Военные из Грузии отправились на "Игры непобежденных"
Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Группа из 20 грузинских военных отправилась в Нидерланды, где с 16 по 22 апреля пройдут соревнования "Игры непобежденных" (Invictus Games), говорится в сообщении министерства обороны Грузии.
В Гаагу также отправится и министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, который будет присутствовать на церемонии открытия "Игр непобежденных" и болеть за команду грузинских параспортсменов.
Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
В этом году в Гааге соберутся 500 военных из 20 стран мира. Команда министерства обороны Грузии примет участие в разных состязаниях – волейбол сидя, стрельба из лука, плавание, тяжелая атлетика, легкая атлетика, парашютный спорт, гребля и соревнования Land Rover.
Грузинские военные участвовали в соревнованиях четыре раза и смогли достичь больших успехов. В 2014 году в Лондоне вице-полковник Малхаз Шекелашвили завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука.
В 2016 году в Орландо (США) младший сержант Георгий Бочоришвили завоевал серебряную медаль в личном зачете (бег), а команда по волейболу сидя вышла на третье место. В 2017 и 2018 году в Канаде и в Австралии команда по волейболу сидя получила золотые медали.