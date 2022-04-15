https://sputnik-georgia.ru/20220415/whatsapp-stanet-sotssetyu-266016148.html

WhatsApp станет соцсетью?

WhatsApp станет соцсетью?

Новшество станет доступно уже на этой неделе, хотя пока для ограниченного числа тестеров по всему миру 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T18:33+0400

2022-04-15T18:33+0400

2022-04-15T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Разрабочики популярного мессенджера WhatsApp объявили о грядущих планах по созданию сообществ, то есть функции, которая объединит группы со схожими интересами.Как это будет работать? Как объясняют разработчики, сообщество в WhatsApp это, по сути, набор групп. Пользователи могут открывать сообщества, а администраторы – управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, могут продолжаться в ней.Также известно, что сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. Пока в WhatsApp не будут добавлять функцию поиска и обнаружения новых сообществ, что есть в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.Новшество станет доступно уже на этой неделе для ограниченного числа тестеров по всему миру. Позднее сообщества WhatsApp станут доступны для всех.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

whatsapp, новости, в мире, общество