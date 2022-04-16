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Автоматы и обоймы: в регионах Грузии изъяли незаконные боеприпасы

Автоматы и обоймы: в регионах Грузии изъяли незаконные боеприпасы

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T14:31+0400

2022-04-16T14:31+0400

2022-04-16T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. МВД Грузии изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в регионах Кахети и Самегрело - Земо Сванети – задержаны три человека, говорится в сообщении ведомства.В кахетинском селе Ломбало полицейские задержали 31-летнего мужчину. Во время обыска его автомобиля полицейские изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное оружие и две обоймы.Также в городе Сигнахи был задержан гражданин 1962 года рождения. В его доме были найдены два пистолета системы Наган и автоматическое огнестрельное оружие.В Самегрело - Земо Сванети задержан пенсионер, в доме которого нашли автоматическое огнестрельное оружие, пистолет, обойму, а также 30 патронов для различного вида огнестрельного оружия.Все обвиняемые проходят по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение незаконного огнестрельного оружия". Максимальное наказание за это преступление составляет от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии