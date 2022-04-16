https://sputnik-georgia.ru/20220416/chto-nelzya-delat-v-verbnoe-voskresene-2022-primety-i-obychai-prazdnika-266028657.html

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2022: приметы и обычаи праздника

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2022: приметы и обычаи праздника

Вербное воскресенье – великий церковный праздник, с которым связано множество народных обычаев, запретов и примет. 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T16:01+0400

2022-04-16T16:01+0400

2022-04-16T16:20+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/17/263818437_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_c456217d367f78eead56ca0ed2460383.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Вербное воскресенье, а также о приметах и обычаях праздника.Обычаи Вербного воскресеньяВ старину собирать вербу люди отправлялись в Лазареву субботу на рассвете. Ветки, по обычаю, срезали с молодых деревьев, на которых нет повреждений. Плохой приметой считалось срезать к празднику ветки с деревьев, у которых есть дупла, и растущих рядом с кладбищем.Освященные в церкви веточками, по обычаю, развешивали по углам комнат или украшали ими иконы, чтобы уберечь жилище от сглаза и злых духов.В Вербное воскресенье, в старину, устраивали вербные базары, где продавали множество разных товаров, в том числе вербных херувимов — ветки вербы, украшенные ангелами. На ярмарке также устраивали игры и развлечения.Вербе люди приписывали магическую силу, которая способствует плодородию, очищает от нечистой силы и предохраняет от заболеваний - люди проглатывали почки освященной вербы, чтобы быть здоровыми.На Вербное воскресенье обычно пекли хлеб в форме вербовой веточки или варили кашу из раскрывающихся почек вербы.По обычаю, люди, чтобы привлечь удачу, перед тем, как начать какое-то важное дело, съедали несколько почек вербы.Молодоженов, по обычаю, осыпали почками вербы и клали под перину веточку вербы, чтобы потомство было здоровым. А бесплодные женщины носили амулеты из вербовых почек.Что нельзя делатьВ Вербное воскресенье продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты. Но в честь праздника делается послабление и можно есть рыбу.В праздник, по обычаю, нельзя делать домашнюю работу, поэтому хозяйки заранее готовят и убирают в доме. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать в огороде. Нельзя использовать режущие и колющие предметы.В этот праздник нельзя ссориться, раздражаться, нецензурно выражаться, выяснять отношения, желать зла, думать о плохом.В Вербное воскресенье, как и в любой другой церковный праздник, нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия.Праздник, по обычаю, проводят в семейном кругу – в этот день нельзя устраивать большие застолья и веселиться, так как пока продолжается Великий пост, а на следующий день начинается Страстная неделя - последняя перед Пасхой. В 2022 году Страстная седмица или неделя начинается 18 апреля.Вербное воскресенье — светлый и торжественный праздник, но в то же время грустный и трагичный. Ведь все те, кто приветствовал Спасителя в Вербное воскресенье, в действительности, уже через несколько дней с криками ярости бросали в него камни, требуя его распятия.Поэтому в Вербное воскресенье, отложив все повседневные дела и заботы, нужно пойти в храм, помолиться, читать молитвы, думать о Господе, одним словом очистить душу и встретить Светлое Воскресение Христово обновленным.Приметы праздникаХорошая примета сажать цветок в Вербное воскресенье - она сулит достаток и благосостояние. Затем этот цветок тщательно оберегали, так как верили, что, если он завянет, то серьезных потерь не избежать.По приметам, освященная верба способна излечить от любой болезни и уберечь от любой напасти - веточки ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, прикасались к людям, желая им здоровья, а также стегали детей, чтобы они росли здоровыми.Растолченные высушенные почки вербы добавляли в различные целебные отвары для лечения кожных болезней и ран. Почки, иногда добавляли в хлеб или другую выпечку.Втыкать освященные ветки в землю к началу посевного сезона - хорошая примета. В старину верили, что этот обычай способствует богатому урожаю, и спасает его от напастей.Использовали освященную веточку и при первом выгоне скота. По приметам, чтобы скотина вовремя возвращалась домой в целости и сохранности, вербную веточку втыкали под крышу дома или пускали на воду.Люди верили, что верба способна исцелить и придать физическую силу и скотине, поэтому хорошей приметой было стегать домашних животных вербной веточкой, как и детей.Выпускать в Вербное воскресенье домашнюю птицу на улицу плохая примета - ведьмы и другая нечисть могли ее испортить.Верба, по приметам, защищает жилище от природных стихий – люди верили, что молния не попадет в дом, в котором есть освященная веточка. А если бросить вербу при пожаре в огонь - он быстрее погаснет, и не перейдет на другое строение.По приметам, веточки, брошенные в воду во время ледохода, помогут избежать больших паводков.Дождь в Вербное воскресенье — хорошая примета, обещающая богатый урожай. Пасмурная, но сухая погода в праздник предвещает хороший урожай, но не такой, какой хотелось бы. Сухая погода - урожая ждать не следует.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки