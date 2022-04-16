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Экс-депутат Верховной Рады рассказал о борьбе с неугодными на Украине – видео
Экс-депутат Верховной Рады рассказал о борьбе с неугодными на Украине – видео
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет запрещена на Украине. Об этом в пятницу сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Смотрите, что думает... 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T17:31+0400
2022-04-16T17:31+0400
2022-04-16T18:43+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
украина
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Руслан Стефанчук отметил, что произойдет это после того, как будет принят закон, направленный против оппозиционных партий. Законно ли это и почему Запад не обращает на такие действия никакого внимания? Может ли украинская власть хоть в чем-то действовать самостоятельно? Кто стоит за арестом Медведчука? Обо всем этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео
Экс-депутат Верховной Рады рассказал о борьбе с неугодными на Украине – видео
17:31 16.04.2022 (обновлено: 18:43 16.04.2022)
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет запрещена на Украине. Об этом в пятницу сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Смотрите, что думает по этому поводу бывший депутат Верховной рады Украины
Руслан Стефанчук отметил, что произойдет это после того, как будет принят закон, направленный против оппозиционных партий. Законно ли это и почему Запад не обращает на такие действия никакого внимания? Может ли украинская власть хоть в чем-то действовать самостоятельно? Кто стоит за арестом Медведчука? Обо всем этом рассказал в интервью "Sputnik на русском"
бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.