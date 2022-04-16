https://sputnik-georgia.ru/20220416/eks-deputat-verkhovnoy-rady-rasskazal-o-borbe-s-neugodnymi-na-ukraine---video-266031142.html

Экс-депутат Верховной Рады рассказал о борьбе с неугодными на Украине – видео

Экс-депутат Верховной Рады рассказал о борьбе с неугодными на Украине – видео

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет запрещена на Украине. Об этом в пятницу сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Смотрите, что думает... 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T17:31+0400

2022-04-16T17:31+0400

2022-04-16T18:43+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

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Руслан Стефанчук отметил, что произойдет это после того, как будет принят закон, направленный против оппозиционных партий. Законно ли это и почему Запад не обращает на такие действия никакого внимания? Может ли украинская власть хоть в чем-то действовать самостоятельно? Кто стоит за арестом Медведчука? Обо всем этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео