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Главный эпидемиолог Грузии: ковид-ограничений на Пасху не будет
Главный эпидемиолог Грузии: ковид-ограничений на Пасху не будет
Однако жители страны должны проявить осторожность и не устраивать большие застолья 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T16:31+0400
2022-04-16T16:31+0400
2022-04-16T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Власти Грузии не собираются вводить дополнительные ковид-ограничения во время празднования Пасхи, однако общество должно проявить осторожность, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В прошлом и позапрошлом году жители Тбилиси не смогли посетить кладбища в поминальный день, отмечаемый в Грузии на второй день после Пасхи, из-за пандемии коронавируса.По его словам эпидситуация в Грузии улучшилась, но вирус все же циркулирует по стране.В январе-феврале страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.
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грузия, общество, новости, тбилиси, коронавирус covid-19
Главный эпидемиолог Грузии: ковид-ограничений на Пасху не будет
16:31 16.04.2022 (обновлено: 16:47 16.04.2022)
Однако жители страны должны проявить осторожность и не устраивать большие застолья
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Власти Грузии не собираются вводить дополнительные ковид-ограничения во время празднования Пасхи, однако общество должно проявить осторожность, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
В прошлом и позапрошлом году жители Тбилиси не смогли посетить кладбища в поминальный день, отмечаемый в Грузии на второй день после Пасхи, из-за пандемии коронавируса.
"Думаю, дополнительных ограничений не будет, но мы уже многому научились и попробовали. Давайте попытаемся быть скромнее. Безусловно, Пасху надо отмечать и это Великий праздник, надо поминать и умерших, но не большими застольями", – сказал Гамкрелидзе.
По его словам эпидситуация в Грузии улучшилась, но вирус все же циркулирует по стране.
В январе-феврале страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.