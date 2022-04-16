https://sputnik-georgia.ru/20220416/leonkov-zachem-finny-i-shvedy-delayut-sebya-voennoy-tselyu-rossii-266033023.html

Леонков: зачем финны и шведы делают себя военной целью России?

Леонков: зачем финны и шведы делают себя военной целью России?

Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 14 апреля заявил... 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T20:26+0400

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Возможно ли вступление этих стран в Североатлантический альянс? Нужно ли это самим шведам и финнам? Как именно может ответить Россия? Что будет с блоком НАТО, если из него выйдет Франция? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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