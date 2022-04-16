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Леонков: зачем финны и шведы делают себя военной целью России?
Леонков: зачем финны и шведы делают себя военной целью России?
Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 14 апреля заявил... 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T20:26+0400
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Возможно ли вступление этих стран в Североатлантический альянс? Нужно ли это самим шведам и финнам? Как именно может ответить Россия? Что будет с блоком НАТО, если из него выйдет Франция? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Леонков: зачем финны и шведы делают себя военной целью России?
20:26 16.04.2022 (обновлено: 20:53 16.04.2022)
Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 14 апреля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
Возможно ли вступление этих стран в Североатлантический альянс? Нужно ли это самим шведам и финнам? Как именно может ответить Россия? Что будет с блоком НАТО, если из него выйдет Франция? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.