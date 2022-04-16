https://sputnik-georgia.ru/20220416/obraschenie-oksany-marchenko-k-rodstvennikam-britanskikh-voennoplennykh--266030256.html

Обращение Оксаны Марченко к родственникам британских военнопленных

Обращение Оксаны Марченко к родственникам британских военнопленных

Супруга задержанного украинскими властями Виктора Медчедчука Оксана Марченко записала видеообращение к семьям британцев, которые воевали на Украине и попали в... 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T17:08+0400

2022-04-16T17:08+0400

2022-04-16T17:24+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

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"Я обращаюсь к родным и близким попавших в плен РФ и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера – Эслин Энджеле, Натан и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика – моего мужа Виктора Медведчука", – заявила Оксана Марченко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео