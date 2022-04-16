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Обращение Оксаны Марченко к родственникам британских военнопленных
Обращение Оксаны Марченко к родственникам британских военнопленных
Супруга задержанного украинскими властями Виктора Медчедчука Оксана Марченко записала видеообращение к семьям британцев, которые воевали на Украине и попали в... 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T17:08+0400
2022-04-16T17:08+0400
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"Я обращаюсь к родным и близким попавших в плен РФ и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера – Эслин Энджеле, Натан и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика – моего мужа Виктора Медведчука", – заявила Оксана Марченко.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео
Обращение Оксаны Марченко к родственникам британских военнопленных
17:08 16.04.2022 (обновлено: 17:24 16.04.2022)
Супруга задержанного украинскими властями Виктора Медчедчука Оксана Марченко записала видеообращение к семьям британцев, которые воевали на Украине и попали в плен
"Я обращаюсь к родным и близким попавших в плен РФ и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера – Эслин Энджеле, Натан и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика – моего мужа Виктора Медведчука", – заявила Оксана Марченко.