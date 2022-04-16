https://sputnik-georgia.ru/20220416/pervichnaya-registratsiya-zemli-v-gruzii-zavershitsya-v-2024-godu-266031722.html

Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году

Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году

Регистрация земель даст возможность развить рынок недвижимого имущества в стране, отметил премьер 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T18:31+0400

2022-04-16T18:31+0400

2022-04-16T18:47+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Первичная регистрация земли в Грузии завершится к концу 2024 года, после чего в стране будет единая кадастровая система, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам в субботу.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.По его словам, это даст возможность развить рынок недвижимого имущества и будет способствовать максимальному освоению земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, дом юстиции, ираклий гарибашвили