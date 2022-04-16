https://sputnik-georgia.ru/20220416/pervichnaya-registratsiya-zemli-v-gruzii-zavershitsya-v-2024-godu-266031722.html
Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году
Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году
Регистрация земель даст возможность развить рынок недвижимого имущества в стране, отметил премьер 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T18:31+0400
2022-04-16T18:31+0400
2022-04-16T18:47+0400
грузия
новости
экономика
дом юстиции
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_d57df9931b6e115024f85e7d37622946.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Первичная регистрация земли в Грузии завершится к концу 2024 года, после чего в стране будет единая кадастровая система, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам в субботу.В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.По его словам, это даст возможность развить рынок недвижимого имущества и будет способствовать максимальному освоению земли.В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:0:1231:923_1920x0_80_0_0_affe333462c4ada1823ad3376b5ce33b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, дом юстиции, ираклий гарибашвили
Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году
18:31 16.04.2022 (обновлено: 18:47 16.04.2022)
Регистрация земель даст возможность развить рынок недвижимого имущества в стране, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Первичная регистрация земли в Грузии завершится к концу 2024 года, после чего в стране будет единая кадастровая система, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам в субботу.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.
"Первичная регистрация земли завершится к концу 2024 года – это наша задача. В результате у нас в стране будет единая, точная, кадастровая и справедливая картина", – сказал Гарибашвили.
По его словам, это даст возможность развить рынок недвижимого имущества и будет способствовать максимальному освоению земли.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.