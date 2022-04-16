https://sputnik-georgia.ru/20220416/v-gruzii-namereny-razvivat-sovremennuyu-dramaturgiyu-265976595.html

В Грузии намерены развивать современную драматургию

В Грузии намерены развивать современную драматургию

Объявлен конкурс, направленный на популяризацию и продвижение драматургов 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T19:01+0400

2022-04-16T19:01+0400

2022-04-16T19:01+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

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новости

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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс для содействия развитию современной драматургии.На конкурс будут приниматься проекты, направленные на проведение конкурсов, семинаров, мастер-классов или других мероприятий в области драматургии.Право на участие в конкурсе имеют зарегистрированные в Грузии физические и юридические лица, работающие в сфере театра или литературы. Индивидуальный участник может подать только одну заявку. Бюджет конкурса составляет 14 тысяч лари (4,5 тысячи долларов).Отмечается, что предпочтение в конкурсе может быть отдано:Конкурсные заявки будут приниматься до 21 апреля 2022 года в материальном виде по адресу: ул. Набережная, 4 или в электронной форме по адресу: info@culture.gov.ge.Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 10 мая 2022 года.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, театр, культура, новости