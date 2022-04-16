https://sputnik-georgia.ru/20220416/v-gruzii-sobirayutsya-uzhestochit-nakazanie-za-ubiystvo-265977079.html

В Грузии собираются ужесточить наказание за убийство

В Грузии собираются ужесточить наказание за убийство

Увеличивается минимальный порог наказания за умышленное убийство 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T15:02+0400

2022-04-16T15:02+0400

2022-04-16T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит поправки в Уголовный кодекс Грузии, предполагающие ужесточение наказание за убийство, заявил глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.По его словам, поправки предполагают увеличение нижнего порога наказания за умышленное убийство с 7 до 10 лет лишения свободы.А вот за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах минимальный срок составит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение вне зависимости от самого вида отягчающих обстоятельств, добавил Оханашвили.На сегодняшний день срок наказания за умышленной убийство при отягчающих обстоятельств зависит от вида убийства и карается лишением свободы от 11 до 20 лет лишения свободы либо бессрочным заключением. При этом убийство беременной женщины, ребенка, на почве ненависти либо члена семьи карается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.Кроме того, по словам главы юридического комитета, изменятся сроки наказания за нанесение вреда здоровью. Окончательная версия проекта станет известна на следующей неделе, когда законопроект будет зарегистрирован на бюро и комитеты приступят к его рассмотрению.По данным МВД Грузии, в январе-феврале в Грузии было зарегистрировано 10 убийств, из которых четыре – с особой жестокостью и 40 случаев нанесения вреда здоровью.

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