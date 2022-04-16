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В Грузии вырастет цена на хлеб

В Грузии вырастет цена на хлеб

Повышение цены на хлеб связано с повышением цен на муку 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T17:01+0400

2022-04-16T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Производители хлеба прогнозируют рост цены на хлеб на 0,2 лари с мая этого года, заявил председатель "Союза производителей хлеба" Малхаз Долидзе.Вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия стал актуален после введения санкций против России, которая является главным экспортером пшеницы в Грузию. Последний раз подорожание хлеба было зафиксировано в ноябре прошлого года. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны минимум в 1 лари.По его словам, повышение цены на хлеб связано с повышением цен на муку."После марта цена за мешок муки составляет 75 лари, что означает, что цена выросла. Местная мука стоит 80 лари за мешок, и если к этому прибавить расходы на электроэнергию, газ, воду, зарплаты и дистрибьюцию, то это отразится на цене", – сказал Долидзе.При этом он добавил, что цену можно будет сохранить, если цены на муку из России понизятся.Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 апреля составляет 3,0706 GEL/$1

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