https://sputnik-georgia.ru/20220416/v-gruzii-zapustili-novye-marshruty-obschestvennogo-transporta-266026450.html

В Грузии запустили новые маршруты общественного транспорта

В Грузии запустили новые маршруты общественного транспорта

Задействованы семь новых автобусных маршрутов и 10 новых маршрутов микроавтобусов. 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T13:31+0400

2022-04-16T13:31+0400

2022-04-16T13:31+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Новые маршруты автобусов и микроавтобусов запущены в грузинской столице с 16 апреля.С учетом увеличения пассажиропотока и улучшения передвижения по разным направления, задействованы семь новых автобусных маршрутов и 10 новых маршрутов микроавтобусов.Вместе с тем определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов. В частности, шесть маршрутов будут продлены, также изменится количество единиц, передвигающихся на шести маршрутах, и сократятся интервалы.Что касается микроавтобусов, интервалы сокращаются на 20 маршрутах, а на двух маршрутах определены новые интервалы с учетом пассажиропотока.Как ранее отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, столичная мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.

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грузия, новости, общество, каха каладзе, транспорт в грузии