https://sputnik-georgia.ru/20220416/v-parke-mtatsminda-proydet-vystavka-prodazha-syra-i-chaya-265960948.html

В парке Мтацминда пройдет выставка-продажа сыра и чая

В парке Мтацминда пройдет выставка-продажа сыра и чая

Май нужно начинать вкусно, решили в Грузии, и запланировали кулинарный фестиваль 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T20:01+0400

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2022-04-16T20:01+0400

парк "мтацминда"

грузия

новости

культура

сыр

чай

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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Выставка-продажа сыра и чая пройдет в столичном парке Мтацминда 1 мая, говорится в сообщении организаторов.Парк Мтацминда приглашает гостей на ярмарку, где будет представлена продукция как местных производителей, так и иностранных компаний. На месте желающие смогут попробовать и купить продукты.Помимо прочего, на выставке-продаже можно будет и просто послушать музыку на свежем воздухе.Организаторы также приглашают желающих принять участие в мероприятии. Для этого необходимо обратиться к организаторам по телефонам 0322492323 и 591913939.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парк "мтацминда", грузия, новости, культура, сыр, чай