https://sputnik-georgia.ru/20220416/v-parke-mtatsminda-proydet-vystavka-prodazha-syra-i-chaya-265960948.html
В парке Мтацминда пройдет выставка-продажа сыра и чая
В парке Мтацминда пройдет выставка-продажа сыра и чая
Май нужно начинать вкусно, решили в Грузии, и запланировали кулинарный фестиваль 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T20:01+0400
2022-04-16T20:01+0400
2022-04-16T20:01+0400
парк "мтацминда"
грузия
новости
культура
сыр
чай
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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Выставка-продажа сыра и чая пройдет в столичном парке Мтацминда 1 мая, говорится в сообщении организаторов.Парк Мтацминда приглашает гостей на ярмарку, где будет представлена продукция как местных производителей, так и иностранных компаний. На месте желающие смогут попробовать и купить продукты.Помимо прочего, на выставке-продаже можно будет и просто послушать музыку на свежем воздухе.Организаторы также приглашают желающих принять участие в мероприятии. Для этого необходимо обратиться к организаторам по телефонам 0322492323 и 591913939.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парк "мтацминда", грузия, новости, культура, сыр, чай
В парке Мтацминда пройдет выставка-продажа сыра и чая
Май нужно начинать вкусно, решили в Грузии, и запланировали кулинарный фестиваль
ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Выставка-продажа сыра и чая пройдет в столичном парке Мтацминда 1 мая, говорится в сообщении организаторов.
Парк Мтацминда приглашает гостей на ярмарку, где будет представлена продукция как местных производителей, так и иностранных компаний. На месте желающие смогут попробовать и купить продукты.
Помимо прочего, на выставке-продаже можно будет и просто послушать музыку на свежем воздухе.
Организаторы также приглашают желающих принять участие в мероприятии. Для этого необходимо обратиться к организаторам по телефонам 0322492323 и 591913939.