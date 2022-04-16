https://sputnik-georgia.ru/20220416/v-tbilisi-proydet-neobychnaya-installyatsiya-performans-medeya-burka-265926698.html

В Тбилиси пройдет необычная инсталляция-перформанс "Медея Бурка"

В Тбилиси пройдет необычная инсталляция-перформанс "Медея Бурка"

Над проектом работали режиссер Иоане Хуцишвили и художник Шота Багалишвили 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T12:02+0400

2022-04-16T12:02+0400

2022-04-16T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Инсталляция-перформанс "Медея Бурка" будет представлена ​​в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе с 16 апреля.Экспозиция-перформанс включает в себя инсталляцию, видеоработу, скульптуру, пьесу-интерпретацию текста и музыки.Отмечается, что "Медея Бурка" будет представлена ​​в четырех пространствах, что также является экспозиционной частью перформанса. Гости смогут днем ​​посмотреть часть экспозиции, а вечером побывать на представлении перформанса-инсталляции.Над проектом работали режиссер Иоане (Вано) Хуцишвили, художник Шота Багалишвили. За музыкальное оформление отвечал Георгий Джикия, перформер – Анди Дзидзава, перевод – Сопио Шаманиди, а также куратор Национальной галереи – Тамар Ломсадзе.Инсталляция продлится до 22 апреля.

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