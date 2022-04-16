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В Тбилиси пройдет необычная инсталляция-перформанс "Медея Бурка"
В Тбилиси пройдет необычная инсталляция-перформанс "Медея Бурка"
Над проектом работали режиссер Иоане Хуцишвили и художник Шота Багалишвили 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T12:02+0400
2022-04-16T12:02+0400
2022-04-16T12:02+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Инсталляция-перформанс "Медея Бурка" будет представлена в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе с 16 апреля.Экспозиция-перформанс включает в себя инсталляцию, видеоработу, скульптуру, пьесу-интерпретацию текста и музыки.Отмечается, что "Медея Бурка" будет представлена в четырех пространствах, что также является экспозиционной частью перформанса. Гости смогут днем посмотреть часть экспозиции, а вечером побывать на представлении перформанса-инсталляции.Над проектом работали режиссер Иоане (Вано) Хуцишвили, художник Шота Багалишвили. За музыкальное оформление отвечал Георгий Джикия, перформер – Анди Дзидзава, перевод – Сопио Шаманиди, а также куратор Национальной галереи – Тамар Ломсадзе.Инсталляция продлится до 22 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости
В Тбилиси пройдет необычная инсталляция-перформанс "Медея Бурка"
Над проектом работали режиссер Иоане Хуцишвили и художник Шота Багалишвили
ТБИЛИСИ, 16 апр— Sputnik. Инсталляция-перформанс "Медея Бурка" будет представлена в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе с 16 апреля.
Экспозиция-перформанс включает в себя инсталляцию, видеоработу, скульптуру, пьесу-интерпретацию текста и музыки.
Отмечается, что "Медея Бурка" будет представлена в четырех пространствах, что также является экспозиционной частью перформанса. Гости смогут днем посмотреть часть экспозиции, а вечером побывать на представлении перформанса-инсталляции.
"Медея Бурка" – это новое понимание Медеи, основанное на одноименной монопьесе греческого драматурга Андреаса Флуракиса. Его основная концепция состоит в том, чтобы понимать Медею и Медею Бурку как разные стихии. Медею как стихию и Медею Бурку как стихии (вода и земля)", – говорится в сообщении министерства.
Над проектом работали режиссер Иоане (Вано) Хуцишвили, художник Шота Багалишвили. За музыкальное оформление отвечал Георгий Джикия, перформер – Анди Дзидзава, перевод – Сопио Шаманиди, а также куратор Национальной галереи – Тамар Ломсадзе.
Инсталляция продлится до 22 апреля.