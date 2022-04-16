https://sputnik-georgia.ru/20220416/vlasti-gruzii-ne-dopustyat-provokatsiy-v-strane---premer-266031263.html

Власти Грузии не допустят провокаций в стране – премьер

Власти Грузии не допустят провокаций в стране – премьер

Государство готово защищать своих граждан, подчеркнул Гарибашвили 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Власти Грузии не допустят провокаций внутри страны и обеспечат ее стабильность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На прошлой неделе лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе открыто обвинил оппозицию в подготовке революционного сценария для свержения власти.При этом он отметил, что государство готово защищать своих граждан."Мы защитим стабильность и мир в нашей стране", – сказал Гарибашвили.Вместе с тем премьер-министр прокомментировал уголовное дело, возбужденное Службой госбезопасности в связи с возможными провокациями со стороны оппозиции."У СГБ есть конкретная информация, и когда будет необходимо, если она посчитает нужным, она обнародует ее", – сказал Гарибашвили.По данным СМИ, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией о возможной подготовке провокации крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".Уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, сгб