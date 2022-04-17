https://sputnik-georgia.ru/20220417/artilleriyskie-ucheniya-proshli-bliz-tbilisi-266038498.html

Артиллерийские учения прошли близ Тбилиси

Артиллерийские учения прошли близ Тбилиси

В течение двух недель 51-й артиллерийский батальон на полигоне в Вазиани провел тактические полевые учения с боевой стрельбой 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T14:33+0400

2022-04-17T14:33+0400

2022-04-17T14:33+0400

грузия

новости

политика

вазиани

министерство обороны грузии

военные учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/11/266038467_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_dc97c59c34494331fe88ff505d729d08.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Батальон пятой артиллерийской бригады Вооруженных сил Грузии завершил двухнедельные учения боевой стрельбой на базе Вазиани (в 30 километрах от Тбилиси), сообщает министерство обороны Грузии.Цель учений – повышение боеспособности батальона, а также координация и объединение различных боевых элементов. В полевых учениях участвовали подразделения и противовоздушные группы 51 батальона пятой артиллерийской бригады.Согласно информации ведомства, двухнедельный тренинг состоял из трех фаз. Первый этап был посвящен практическим занятиям в полевых условиях, где отрабатывалось слаженная работа элементов, входящих в батарею, во время боя. Второй этап предусматривал 48 часов наблюдения за тактическими действиями батареи, а третий этап завершился заниманием огневых позиций и боевой стрельбой.Заключительную часть учений оценивала специально подобранная комиссия наблюдателей.

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, вазиани, министерство обороны грузии, военные учения