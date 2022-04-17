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Артиллерийские учения прошли близ Тбилиси
Артиллерийские учения прошли близ Тбилиси
В течение двух недель 51-й артиллерийский батальон на полигоне в Вазиани провел тактические полевые учения с боевой стрельбой 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T14:33+0400
2022-04-17T14:33+0400
2022-04-17T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Батальон пятой артиллерийской бригады Вооруженных сил Грузии завершил двухнедельные учения боевой стрельбой на базе Вазиани (в 30 километрах от Тбилиси), сообщает министерство обороны Грузии.Цель учений – повышение боеспособности батальона, а также координация и объединение различных боевых элементов. В полевых учениях участвовали подразделения и противовоздушные группы 51 батальона пятой артиллерийской бригады.Согласно информации ведомства, двухнедельный тренинг состоял из трех фаз. Первый этап был посвящен практическим занятиям в полевых условиях, где отрабатывалось слаженная работа элементов, входящих в батарею, во время боя. Второй этап предусматривал 48 часов наблюдения за тактическими действиями батареи, а третий этап завершился заниманием огневых позиций и боевой стрельбой.Заключительную часть учений оценивала специально подобранная комиссия наблюдателей.
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грузия, новости, политика, вазиани, министерство обороны грузии, военные учения
Артиллерийские учения прошли близ Тбилиси
В течение двух недель 51-й артиллерийский батальон на полигоне в Вазиани провел тактические полевые учения с боевой стрельбой
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Батальон пятой артиллерийской бригады Вооруженных сил Грузии завершил двухнедельные учения боевой стрельбой на базе Вазиани (в 30 километрах от Тбилиси), сообщает министерство обороны Грузии.
Цель учений – повышение боеспособности батальона, а также координация и объединение различных боевых элементов. В полевых учениях участвовали подразделения и противовоздушные группы 51 батальона пятой артиллерийской бригады.
"В течение двух недель 51-й артиллерийский батальон на полигоне в Вазиани провел тактические полевые учения с боевой стрельбой. Учения включали оценку уровня батареи. Они проводились как днем, так и в ночное время суток", – заявил глава пятой артиллерийской бригады, полковник Георгий Чихладзе.
Согласно информации
ведомства, двухнедельный тренинг состоял из трех фаз. Первый этап был посвящен практическим занятиям в полевых условиях, где отрабатывалось слаженная работа элементов, входящих в батарею, во время боя. Второй этап предусматривал 48 часов наблюдения за тактическими действиями батареи, а третий этап завершился заниманием огневых позиций и боевой стрельбой.
Заключительную часть учений оценивала специально подобранная комиссия наблюдателей.