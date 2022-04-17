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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 апреля

На данный момент в стране 2 270 активных случаев, из них 340 нуждаются в стационарном лечении, состояние 75 пациентов тяжелое 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские медики из 115 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 59 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.За последние сутки число инфицированных значительно сократилось в регионах страны. Так в Имерети выявили 18 инфицированных, 10 – в Самцхе Джавахети, 9 – в Гурия, 8 – в Кахети, 5 – в Самегрело - Земо Сванети и по три случая в Аджарии и Шида Картли. При этом не одного случая заражения COVID-19 не зафиксировано в Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Рача Лечхуми и Квемо Сванети.В стране за последние сутки сделано 8 018 тестов на коронавирус, 6 289 – на антиген, 1 729 – ПЦР-тестов. Показатель положительности по данным на 16 апреля составляет 1,43%, за две недели – 1,49%, за семь дней – 1,23%.На данный момент в стране 2 270 активных случаев, из них 340 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 75 пациентов тяжелое. 1 930 пациентов проходят курс лечения дома.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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