https://sputnik-georgia.ru/20220417/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-17-aprelya-266042060.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 апреля
На данный момент в стране 2 270 активных случаев, из них 340 нуждаются в стационарном лечении, состояние 75 пациентов тяжелое 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T17:21+0400
2022-04-17T17:21+0400
2022-04-17T17:45+0400
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264690949_0:290:3067:2015_1920x0_80_0_0_1472fdcd1d645b9a9622a8208806e512.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские медики из 115 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 59 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.За последние сутки число инфицированных значительно сократилось в регионах страны. Так в Имерети выявили 18 инфицированных, 10 – в Самцхе Джавахети, 9 – в Гурия, 8 – в Кахети, 5 – в Самегрело - Земо Сванети и по три случая в Аджарии и Шида Картли. При этом не одного случая заражения COVID-19 не зафиксировано в Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Рача Лечхуми и Квемо Сванети.В стране за последние сутки сделано 8 018 тестов на коронавирус, 6 289 – на антиген, 1 729 – ПЦР-тестов. Показатель положительности по данным на 16 апреля составляет 1,43%, за две недели – 1,49%, за семь дней – 1,23%.На данный момент в стране 2 270 активных случаев, из них 340 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 75 пациентов тяжелое. 1 930 пациентов проходят курс лечения дома.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264690949_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_15d0a0c8777c0cccc8b01c81f973ec5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 апреля
17:21 17.04.2022 (обновлено: 17:45 17.04.2022)
На данный момент в стране 2 270 активных случаев, из них 340 нуждаются в стационарном лечении, состояние 75 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские медики из 115 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 59 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
За последние сутки число инфицированных значительно сократилось в регионах страны. Так в Имерети выявили 18 инфицированных, 10 – в Самцхе Джавахети, 9 – в Гурия, 8 – в Кахети, 5 – в Самегрело - Земо Сванети и по три случая в Аджарии и Шида Картли. При этом не одного случая заражения COVID-19 не зафиксировано в Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Рача Лечхуми и Квемо Сванети.
В стране за последние сутки сделано 8 018 тестов на коронавирус, 6 289 – на антиген, 1 729 – ПЦР-тестов.
Показатель положительности по данным на 16 апреля составляет 1,43%, за две недели – 1,49%, за семь дней – 1,23%.
На данный момент в стране 2 270 активных случаев, из них 340 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 75 пациентов тяжелое. 1 930 пациентов проходят курс лечения дома.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.