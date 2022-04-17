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Гражданам Украины помогут изучить грузинский язык за короткое время
Гражданам Украины помогут изучить грузинский язык за короткое время
Школа госадминистрирования предлагает желающим изучить грузинский язык специально разработанную учебную программу 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T15:05+0400
2022-04-17T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В Грузии стартовали бесплатные курсы грузинского языка для находящихся в стране граждан Украины, говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.При поддержке ведомства Школа государственного администрирования им. Зураба Жвания предлагает желающим изучить грузинский язык специально разработанную учебную программу.Первая группа украинцев, изучающих грузинский язык, уже приступила к занятиям в Батуми. Презентация программы и первый урок для граждан Украины провели в Батумском государственном университете им. Шота Руставели.Как отмечают в ведомстве, учитывая количество желающих изучать грузинский язык, школа готова проводить занятия в гибридном или полностью дистанционном режиме.С 2014 года Школа государственного администрирования им. Жвания реализует программу обучения государственному языку и интеграции для представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии, и других лиц, заинтересованных в изучении грузинского языка.Программа полностью финансируется государством.На данном этапе в Школе реализуются 27 различных программ и краткосрочных курсов с использованием методов изучения и обучения как очно, так и дистанционно. На сегодняшний день этими программами воспользовались более 23 тысяч представителей национальных меньшинств, в том числе более 6,8 тысячи педагогов.
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грузия, новости, общество, украина, грузинский язык
Гражданам Украины помогут изучить грузинский язык за короткое время
15:05 17.04.2022 (обновлено: 15:16 17.04.2022)
Школа госадминистрирования предлагает желающим изучить грузинский язык специально разработанную учебную программу
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В Грузии стартовали бесплатные курсы грузинского языка для находящихся в стране граждан Украины, говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.
При поддержке ведомства Школа государственного администрирования им. Зураба Жвания предлагает желающим изучить грузинский язык специально разработанную учебную программу.
"Эта программа дает украинцам в Грузии возможность за короткое время выучить грузинский язык, что поможет им адаптироваться в новой среде и интегрироваться с местными жителями", – говорится в сообщении.
Первая группа украинцев, изучающих грузинский язык, уже приступила к занятиям в Батуми. Презентация программы и первый урок для граждан Украины провели в Батумском государственном университете им. Шота Руставели.
Как отмечают в ведомстве, учитывая количество желающих изучать грузинский язык, школа готова проводить занятия в гибридном или полностью дистанционном режиме.
С 2014 года Школа государственного администрирования им. Жвания реализует программу обучения государственному языку и интеграции для представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии, и других лиц, заинтересованных в изучении грузинского языка.
Программа полностью финансируется государством.
На данном этапе в Школе реализуются 27 различных программ и краткосрочных курсов с использованием методов изучения и обучения как очно, так и дистанционно. На сегодняшний день этими программами воспользовались более 23 тысяч представителей национальных меньшинств, в том числе более 6,8 тысячи педагогов.