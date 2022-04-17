https://sputnik-georgia.ru/20220417/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-byut-rekordy---statistika-266044253.html
Мировые цены на продовольствие бьют рекорды – статистика
Мировые цены на продовольствие бьют рекорды – статистика
В марте 2022 года цены на продукты достигли рекордных показателей впервые с 1990 года (с момента введения индекса) 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T21:06+0400
2022-04-17T21:06+0400
2022-04-17T21:29+0400
грузия
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Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на пшеницу за март выросли на 19,7 процентных пункта. До рекордных показателей выросли цены и на кукурузу, ячмень и сорго. На треть повысились цены на подсолнечное масло.В инфографике Sputnik Армения вы узнаете подробную информацию об увеличении мировых цен на продовольствие.Что касается Грузии, то согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", за год (март 2021 к марту 2022 года) больше всего цены поднялись на овощи (+27%), безалкогольные напитки (24,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (23,5%).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, инфографика
Мировые цены на продовольствие бьют рекорды – статистика
21:06 17.04.2022 (обновлено: 21:29 17.04.2022)
В марте 2022 года цены на продукты достигли рекордных показателей впервые с 1990 года (с момента введения индекса)
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на пшеницу за март выросли на 19,7 процентных пункта. До рекордных показателей выросли цены и на кукурузу, ячмень и сорго. На треть повысились цены на подсолнечное масло.
В инфографике Sputnik Армения
вы узнаете подробную информацию об увеличении мировых цен на продовольствие.
Что касается Грузии, то согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", за год (март 2021 к марту 2022 года) больше всего цены поднялись на овощи (+27%), безалкогольные напитки (24,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (23,5%).