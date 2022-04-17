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На шахте в Чиатура погиб рабочий
На шахте в Чиатура погиб рабочий
Место происшествия исследуют Государственная инспекция труда, профсоюзы и представители следственных органов 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T22:18+0400
2022-04-17T22:18+0400
2022-04-17T22:18+0400
грузия
происшествия
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чиатура
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Начальник шахты в Итхвиси в Чиатура (регион Имерети), где осуществляется добыча марганца погиб в результате исполнения служебных обязанностей, сообщает компания Georgian Manganese.Компания по добыче марганца в Читаура выражает глубокую скорбь в связи с произошедшим, и приносит соболезнования семье и близким погибшего рабочего.По информации компании, место происшествия исследуют Государственная инспекция труда и профсоюзы.Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года. В селе Итхвиси работы по добыче руды не производятся из соображений безопасности, так как разные геологические процессы возникли еще в 2000-х годах.Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Холдинг владеет 11 рудниками, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом, Зестафонским ферросплавным заводом, а также гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".В Чиатура горняки вернулись к работе, добившись повышения зарплат >>В холдинге трудоустроены несколько тысяч человек.Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки.
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грузия, происшествия, новости, чиатура
На шахте в Чиатура погиб рабочий
Место происшествия исследуют Государственная инспекция труда, профсоюзы и представители следственных органов
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Начальник шахты в Итхвиси в Чиатура (регион Имерети), где осуществляется добыча марганца погиб в результате исполнения служебных обязанностей, сообщает компания Georgian Manganese.
Компания по добыче марганца в Читаура выражает глубокую скорбь в связи с произошедшим, и приносит соболезнования семье и близким погибшего рабочего.
"В связи со случившимся ведется следствие. Компания активно участвует в процессе и сотрудничает со следствием. В наших интересах, чтобы следствие установило объективные обстоятельства произошедшего", – говорится в заявлении.
По информации компании, место происшествия исследуют Государственная инспекция труда и профсоюзы.
Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года. В селе Итхвиси работы по добыче руды не производятся из соображений безопасности, так как разные геологические процессы возникли еще в 2000-х годах.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Холдинг владеет 11 рудниками, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом, Зестафонским ферросплавным заводом, а также гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".
В холдинге трудоустроены несколько тысяч человек.
Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки.