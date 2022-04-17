https://sputnik-georgia.ru/20220417/o-chem-nevygodno-govorit-zapadu-kogda-rech-idet-o-rossiyskoy-spetsoperatsii-266033758.html
О чем невыгодно говорить Западу, когда речь идет о российской спецоперации?
О чем невыгодно говорить Западу, когда речь идет о российской спецоперации?
Можно ли верить заявлениям Киева и публикациям западных СМИ? Можно – фактам. С ними все становится на свои места. Подробнее – смотрите в видео. 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T08:13+0400
2022-04-17T08:13+0400
2022-04-17T09:02+0400
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
украина
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/11/266033731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df96db6bc5515ab75d4e61afd8970349.jpg
Почему-то некоторые предпочитают не задавать себе лишних вопросов. Например, таких: поставляет ли Запад вооружение в Киев? Есть ли свидетельства обстрела мирных жителей военными ВСУ? Призывают ли на Украине убивать русских? В этом видео есть четкие ответы на эти вопросы.
украина
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, украина, видео
О чем невыгодно говорить Западу, когда речь идет о российской спецоперации?
08:13 17.04.2022 (обновлено: 09:02 17.04.2022)
Можно ли верить заявлениям Киева и публикациям западных СМИ? Можно – фактам. С ними все становится на свои места. Подробнее – смотрите в видео.
Почему-то некоторые предпочитают не задавать себе лишних вопросов. Например, таких: поставляет ли Запад вооружение в Киев? Есть ли свидетельства обстрела мирных жителей военными ВСУ? Призывают ли на Украине убивать русских? В этом видео есть четкие ответы на эти вопросы.