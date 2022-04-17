https://sputnik-georgia.ru/20220417/o-chem-nevygodno-govorit-zapadu-kogda-rech-idet-o-rossiyskoy-spetsoperatsii-266033758.html

О чем невыгодно говорить Западу, когда речь идет о российской спецоперации?

О чем невыгодно говорить Западу, когда речь идет о российской спецоперации?

Можно ли верить заявлениям Киева и публикациям западных СМИ? Можно – фактам. С ними все становится на свои места. Подробнее – смотрите в видео. 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T08:13+0400

2022-04-17T08:13+0400

2022-04-17T09:02+0400

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

украина

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Почему-то некоторые предпочитают не задавать себе лишних вопросов. Например, таких: поставляет ли Запад вооружение в Киев? Есть ли свидетельства обстрела мирных жителей военными ВСУ? Призывают ли на Украине убивать русских? В этом видео есть четкие ответы на эти вопросы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, украина, видео