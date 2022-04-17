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Оппозиционные депутаты предлагают праздновать День Победы 8 мая
Оппозиционные депутаты предлагают праздновать День Победы 8 мая
Причиной смены даты депутаты называют традицию отмечать победу над фашизмом 8 мая 17.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Несколько депутатов парламента Грузии от оппозиции выступили с законодательной инициативой о праздновании Дня Победы над фашизмом в Грузии 8 мая вместо 9 мая.Оппозиционеры предлагают объявить 8 мая официальным выходным в стране.Согласно информации Первого канала, причиной смены даты депутаты называют традицию отмечать победу над фашизмом 8 мая.Законодательную инициативу депутаты представят на заседании парламентского бюро 18 апреля.
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грузия, новости, общество, политика, день победы, парламент грузии

Оппозиционные депутаты предлагают праздновать День Победы 8 мая

16:34 17.04.2022
© Sputnik / STRINGERДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2022
© Sputnik / STRINGER
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Причиной смены даты депутаты называют традицию отмечать победу над фашизмом 8 мая
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Несколько депутатов парламента Грузии от оппозиции выступили с законодательной инициативой о праздновании Дня Победы над фашизмом в Грузии 8 мая вместо 9 мая.
Оппозиционеры предлагают объявить 8 мая официальным выходным в стране.
Согласно информации Первого канала, причиной смены даты депутаты называют традицию отмечать победу над фашизмом 8 мая.

"По сложившейся в Советском Союзе традиции, в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, День Победы отмечают 9 мая даже после распада СССР. Исключением являются только страны Балтии и Украина, где, как в Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и др.), эта дата отмечается 8 мая", – поясняют депутаты.

Законодательную инициативу депутаты представят на заседании парламентского бюро 18 апреля.
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