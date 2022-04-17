Оппозиционные депутаты предлагают праздновать День Победы 8 мая

"По сложившейся в Советском Союзе традиции, в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, День Победы отмечают 9 мая даже после распада СССР. Исключением являются только страны Балтии и Украина, где, как в Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и др.), эта дата отмечается 8 мая", – поясняют депутаты.