https://sputnik-georgia.ru/20220417/paskhalnyy-marsh-sotni-zhiteley-berlina-proshli-po-ulitsam-goroda---video-266034633.html

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - видео

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - видео

Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Смотрите в видео кадры шествия 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T09:52+0400

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Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Прекратите войну в Украине", "Нет войне!", "Остановите оружейное безумие", "Говорите, а не рискуйте Третьей мировой войной" и "Кто будет сеять оружие, тот будет пожинать войну".Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией. 2022-04-17T09:52+0400 true PT2M15S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, берлин, мультимедиа, видео, видео