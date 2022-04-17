https://sputnik-georgia.ru/20220417/paskhalnyy-marsh-sotni-zhiteley-berlina-proshli-po-ulitsam-goroda---video-266034633.html
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - видео
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - видео
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Смотрите в видео кадры шествия 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T09:52+0400
2022-04-17T09:52+0400
2022-04-17T09:52+0400
германия
берлин
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Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Прекратите войну в Украине", "Нет войне!", "Остановите оружейное безумие", "Говорите, а не рискуйте Третьей мировой войной" и "Кто будет сеять оружие, тот будет пожинать войну".Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
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Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину. Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.
2022-04-17T09:52+0400
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германия, берлин, мультимедиа, видео, видео
Пасхальный марш: сотни жителей Берлина прошли по улицам города - видео
Сотни местных жителей собрались в берлинском районе Кройцберг, чтобы принять участие в Пасхальном марше. Смотрите в видео кадры шествия
Некоторые протестующие выступили с лозунгами и транспарантами, осуждая решение правительства страны отправить оружие на Украину.
Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Прекратите войну в Украине", "Нет войне!", "Остановите оружейное безумие", "Говорите, а не рискуйте Третьей мировой войной" и "Кто будет сеять оружие, тот будет пожинать войну".
Также были замечены баннеры с критикой действий НАТО и призывами к улучшению отношений с Россией.