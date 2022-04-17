https://sputnik-georgia.ru/20220417/polozhenie-v-tyurmakh-gruzii-poslednie-dannye-na-mart-266031515.html

Положение в тюрьмах Грузии: последние данные на март

Положение в тюрьмах Грузии: последние данные на март

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T09:36+0400

2022-04-17T09:36+0400

2022-04-17T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 марта, находились 9 387 человек, из которых 309 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 марта составляло 0,25% населения страны. При этом для 2 761 заключенного – это второй и более срок, отмечают в ведомстве. Из них 13 несовершеннолетних и 62 женщины.Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 марта было 7 333, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 27 несовершеннолетних и 65 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 февраля в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 15 несовершеннолетних и 6 лиц старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 164 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 марта в тюрьмах Грузии находились 565 граждан 48 иностранных государств, что составляет 6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит несовершеннолетний иностранец и 61 женщина.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении в Грузии также есть 19,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того условно свои сроки отбывает 991 женщина и 59 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 283 иностранца, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Украины , Индии и Ирака.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тюрьма