https://sputnik-georgia.ru/20220417/pravoslavnye-veruyuschie-v-gruzii-prazdnuyut-verbnoe-voskresene---video-266041199.html

Православные верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео

Православные верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео

Верующие в Грузии 17 апреля празднуют Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви. Подробнее о том, как проходит праздник –... 17.04.2022, Sputnik Грузия

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В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходит торжественная литургия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй проводит праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы "Самеба". Праздник определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи. Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

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