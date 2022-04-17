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Православные верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео
Православные верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео
Верующие в Грузии 17 апреля празднуют Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви. Подробнее о том, как проходит праздник –... 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T16:12+0400
2022-04-17T16:12+0400
2022-04-17T16:19+0400
видео
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вербное воскресенье
грузинские традиции и обычаи
видео-новости из грузии
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В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходит торжественная литургия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй проводит праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы "Самеба". Праздник определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи. Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
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видео, мультимедиа, вербное воскресенье, грузинские традиции и обычаи, видео-новости из грузии, видео
Православные верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео
16:12 17.04.2022 (обновлено: 16:19 17.04.2022)
Верующие в Грузии 17 апреля празднуют Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви. Подробнее о том, как проходит праздник – смотрите в видео Sputnik Грузия
В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходит торжественная литургия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй проводит праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы "Самеба".
Праздник определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи. Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.