https://sputnik-georgia.ru/20220417/prazdnuyuschikh-segodnya-paskhu-pozdravili-pervye-litsa-gruzii-266035230.html

Празднующих сегодня Пасху поздравили первые лица Грузии

Празднующих сегодня Пасху поздравили первые лица Грузии

Пасха – самый древний и важный праздник церковного литургического года 17.04.2022, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

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пасха

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Граждан Грузии, которые 17 апреля отмечают самый почитаемый в христианском мире праздник Пасху – Воскресение Христово, поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь – в основном это католики и протестанты – в 2022 году празднуют Пасху 17 апреля. В Грузии среди них Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан.С праздником паству поздравил и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили."С этим великим для христианского мира праздником – Воскресением Христовым поздравляю паству Римско-Католической Церкви, Армянской Апостольской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, всех тех, для кого этот день особенный и драгоценный", – сказал Гарибашвили.Особенности католической Пасхи 2022: традиции и обычаи >>Пасха – самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа.Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2021 году православные отметили свой главный праздник 2 мая.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, религия , пасха, саломе зурабишвили