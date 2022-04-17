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Празднующих сегодня Пасху поздравили первые лица Грузии
Празднующих сегодня Пасху поздравили первые лица Грузии
Пасха – самый древний и важный праздник церковного литургического года 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T10:32+0400
2022-04-17T10:32+0400
2022-04-17T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Граждан Грузии, которые 17 апреля отмечают самый почитаемый в христианском мире праздник Пасху – Воскресение Христово, поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь – в основном это католики и протестанты – в 2022 году празднуют Пасху 17 апреля. В Грузии среди них Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан.С праздником паству поздравил и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили."С этим великим для христианского мира праздником – Воскресением Христовым поздравляю паству Римско-Католической Церкви, Армянской Апостольской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, всех тех, для кого этот день особенный и драгоценный", – сказал Гарибашвили.Особенности католической Пасхи 2022: традиции и обычаи >>Пасха – самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа.Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2021 году православные отметили свой главный праздник 2 мая.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, религия , пасха, саломе зурабишвили
Празднующих сегодня Пасху поздравили первые лица Грузии
10:32 17.04.2022 (обновлено: 11:11 17.04.2022)
Пасха – самый древний и важный праздник церковного литургического года
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Граждан Грузии, которые 17 апреля отмечают самый почитаемый в христианском мире праздник Пасху – Воскресение Христово, поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь – в основном это католики и протестанты – в 2022 году празднуют Пасху 17 апреля. В Грузии среди них Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан.
"Всех, кто сегодня празднует воскресение Иисуса Христа, поздравляю с величайшим христианским праздником, празднованием победы жизни над смертью! Пусть радость воскресения Спасителя принесет мир, добро и добродетель на землю, уставшую от войн, зла и боли!" – написала Зурабишвили на своей странице в соцсети.
С праздником паству поздравил и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
"С этим великим для христианского мира праздником – Воскресением Христовым поздравляю паству Римско-Католической Церкви, Армянской Апостольской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, всех тех, для кого этот день особенный и драгоценный", – сказал Гарибашвили.
Пасха – самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа.
Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2021 году православные отметили свой главный праздник 2 мая.