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Вербное воскресенье или Бзоба празднуют в Грузии
Вербное воскресенье или Бзоба празднуют в Грузии
Вербное воскресенье – великий православный праздник, который отмечают за неделю до Светлого Воскресения Христова 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T09:01+0400
2022-04-17T09:01+0400
2022-04-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви.В связи с праздником, который издревле в Грузии называется Бзоба, во всех церквях страны проходит торжественная литургия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй проводит праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы "Самеба".Праздник определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи. Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.Вырубка самшита перед Вербным воскресеньем будет под строгим контролем >>В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
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религия , грузия, новости, илия второй, иерусалим, пасха, вербное воскресенье
Вербное воскресенье или Бзоба празднуют в Грузии
Вербное воскресенье – великий православный праздник, который отмечают за неделю до Светлого Воскресения Христова
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Верующие в Грузии празднуют Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви.
В связи с праздником, который издревле в Грузии называется Бзоба, во всех церквях страны проходит торжественная литургия. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй проводит праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы "Самеба".
Праздник определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи. Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.